Bermúdez ante el juez

El juez Fabián Bellizia, quien lleva adelante el paraguas judicial, se reunió ayer con el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, con el fin de hablar sobre supuestos dichos que fueron dados a conocer por el ex candidato de ADN Leproso Daniel Giraudo, quien contó que en una asamblea realizada en junio del corriente año el titular rojinegro dijo: "Le miento al juez para que me apruebe las cosas". El motivo de la citación fue por este tema y "no para hablar de lo sucedido la semana pasada en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), lugar al que concurrió para recabar información de todos los movimientos de la entidad".

La frase que el Pájaro recordó en muchas ocasiones en las redes sociales fue escuchada por varios socios en la asamblea llevada a cabo el 28 de junio pasado (debía hacerse a mediados de mayo). "Todos los que participamos en la asamblea escuchamos perfectamente que Bermúdez dijo que le mentía al juez porque si no, no le aprobaba las cosas. Y el secretario de la asamblea era Federico Ripani (también opositor), quien puede certificarlo", abundó el ex candidato.

Y agregó: "La asamblea rechazó el presupuesto y la comisión directiva debía presentar uno nuevo y no lo hizo. Ahora hay otra cuestión, el artículo 18 establece que la asamblea ordinaria para balance debe hacerse en los primeros quince días de septiembre y publicarse diez días antes. No se hizo, por lo tanto hay otra violación estatutaria".

Giraudo también comentó que todavía no le llegó la citación de Bellizia, pero que está dispuesto a ir a ratificar sus dichos.