Belloso está en Conmebol sin haber sido directivo

Algún memorioso purista podría señalar el nombre de Gonzalo Belloso como un directivo de Rosario que trascendió las fronteras por ocupar hoy un cargo importante en la estructura de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero lo cierto es que el ex delantero canalla nunca fue un dirigente formal en Central, ya que por plazos estatutarios no pudo integrar la lista que oportunamente ganó la elecciones tras la obligada salida de Horacio Usandizaga. En todo caso Belloso sí fue relevante en esa victoria electoral, pero luego cumplió un rol de secretario técnico. No obstante, Belloso ocupa un cargo en la Conmebol tras haber construido oportunamente la confianza necesaria con el actual presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, con quien coincidió durante su paso como jugador y mánager del club Olimpia.