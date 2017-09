Belgrano fue otro de los que se aprovechó de la delicada situación por la que atraviesa Atlético del Rosario. Ayer en su visita al pasaje Gould se impuso 44-19, en el marco de la 15ª fecha del Top 12 de la Urba. A juzgar sólo el marcador podría decirse que la victoria del Marrón fue categórica pero no lo fue así en el juego. Más allá del resultado, en el duelo de Fundadores de la UAR fue Plaza el que siempre llevó la propuesta de jugar al rugby.

De los dos, la visita mostró un juego mezquino que hasta lo hizo deslucido. Apostó pura y exclusivamente a lo que podían generar sus delanteros. De hecho todos los tries llegaron por esa vía (dos fueron try penal por faltas en el scrum y dos tries de maul). Belgrano estuvo lejos de complicarse la existencia, usó el pie para salir de su campo e instalarse en el rival y si lo hacía cerca del ingoal de Plaza, mejor. Y una vez allí, esperaba que los forwards hagan su trabajo. La experiencia y la capacidad de definición luego hicieron el resto. Tuvo la virtud de que sin proponer demasiado siempre supo llevar agua para su molino.

Atlético mereció más, pero... ¿Se equivocó? Sí, y mucho, sobre todo a la hora de tomar algunas decisiones pero hay que entender que el grueso del equipo está haciendo sus primeras armas y le falta esa experiencia que define a favor las jugadas, y por ende los partidos. Tuvo demasiadas imprecisiones y le faltó solvencia en el tackle.

Aun con un montón de cosas por mejorar, soportando además el mal de ausencias que lo aqueja entre lesionados y algunos que emigraron, los forwards hicieron un esfuerzo muy grande para equilibrar la balanza con un pack más pesado y mañero que nunca se la hizo fácil.

Y en esa lucha consiguió varias pelotas para que sus backs se luzcan. Cuando se lanzó a jugar, a abrir la pelota a las puntas, fue cuando el equipo del pasaje Gould mostró su mejor cara, porque mostró la capacidad que tienen sus hombres para desnivelar cuando se proponen jugar. Y eso que el árbitro del partido, miró con demasiado recelo a Plaza y no tanto a Belgrano, que muchas veces marcó en off side lo que hizo casi imposible que el equipo rosarino pudiera darle dinámica a las acciones. No fue determinante en el resultado, pero influyó.

Así con poco, con muy poco Belgrano se llevó un triunfo importantísimo en su búsqueda de ingresar a las semifinales; y con poco, con muy poco hundió más a un Atlético que, salvo un milagro, parece que tiene sellada su suerte.





Regatas dio la nota en la 15ª

Regatas dio la nota en la 15ª fecha del Top 12 de la Urba al vencer de visitante a CUBA, el puntero del certamen, por 30-27. En tanto, el escolta SIC superó categóricamente a La Plata 66-17. En Don Torcuato, Hindú sumó su octavo triunfo al vencer a Pucará por 41 a 21 mientras que CASI derrotó de local a Newman 25 a 19. Finalmente San Luis igualó con Alumni en 17 tantos.