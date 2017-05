"Bauza no sabe de sindicalismo y sabe bastante poco de fútbol", ironizó Moyano

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la AFA, replicó con ironía las críticas del ex DT del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, a quien acusó de "saber poco de fútbol" y nada de "sindicalismo".

"Dijo que nosotros no sabemos de fútbol porque somos sindicalistas. Bueno, yo podría decir que él no sabe de sindicalismo y que sabe bastante poco de fútbol", redobló Moyano, titular de Independiente.

"(Bauza) casi lleva a la selección a no clasificarse para el Mundial".

El ex líder de la CGT lamentó que Bauza haya "hablado después de acordar sus números con la AFA" en relación a su indemnización.

"Casi lleva a la selección a no clasificarse para el Mundial. El presidente de AFA (Claudio Tapia) lo dijo claramente: cuando estuvo reunido cara a cara, entendió todo, arregló, se llevó todo lo que reclamaba y después salió diciendo todo eso. Mucha seriedad no tiene", fustigó en diálogo con radio Mitre.

Por otra parte, Moyano no quiso referirse a la salida de Marcelo Tinelli del fútbol, aunque especuló que "San Lorenzo no anda muy bien", en referencia a una posible razón. "Hay que preguntarle a Tinelli por qué se fue, la verdad que no sé, no quiero entrar en nada", se excusó.



Finalmente, pese a que evitó confirmar la contratación de Jorge Sampaoli, deseó que pueda "cumplir la misma función que en Chile o ahora en España".