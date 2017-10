Bauza habló de la selección de Sampaoli y disparó: "No ir al Mundial sería muy duro"

El Patón, que dirigió de manera exitosa a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, remarcó que "para ganar en la altura es necesario hacer un partido importante".

"Son 2.850 metros en un estadio como el Atahualpa, que te quita piernas. No hay que hacer un partido con mucho ritmo, que seguro propondrán ellos. Eso te desgasta para el segundo tiempo. Argentina tiene buenos jugadores para manejar la pelota y cortarles el trámite", expresó.





Bauza afirmó que "no se puede jugar como le gusta a Sampaoli presionando arriba" y opinó que "como Jorge dirigió a Emelec y también fue a la altura muchas veces, seguro armará una estrategia para adaptarse".

"Es un partido definitorio porque no se pudo ganar de local con Perú y Venezuela. No ir al Mundial por todo lo que representa el fútbol argentino, es muy duro. Sólo se ganó una vez en Quito (2 a 0 en 2001, con Marcelo Bielsa), pero hay que aprovechar que Ecuador no está pasando un gran momento", consideró el "Patón".

Consultado sobre el compromiso que tienen los futbolistas, no dudó en afirmar que "tanto Messi como el resto están comprometidos son la Selección".

En declaraciones formuladas a Radio Del Plata, Bauza reconoció que muchos jugadores no rinden de igual manera que en sus clubes.

"En Argentina, los jugadores están dos días con el entrenador de turno. No se puede esperar que tengan el mismo rendimiento que en sus clubes, donde trabajan a diario. Es imposible que sea igual para Messi o para cualquier jugador. No se puede comparar", cerró.

