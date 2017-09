Bauza confesó que dirigir en el Mundial no es "una revancha de lo que pasó con la AFA"

Edgardo Bauza es el primer argentino en asegurarse un lugar en el Mundial de Rusia 2018. El director técnico rosarino será el entrenador de la selección de Arabia Saudita, que ya está clasificada para la máxima competencia futbolera del planeta. Y, aunque la posibilidad le llegó cuando menos lo esperaba, los disfruta a lo grande.

"La verdad que mi ilusión era dirigir en un Mundial, que es lo que me faltaba, así que esto le pondrá un final a mi carrera como entrenador", confesó a La Capital el Patón desde Riad, la capital de Arabia Saudita, a donde llegó ayer y ya está instalado. Y agregó que "Argentina va a clasificar", tras sostener que el problema con los dirigentes de la AFA "ya está saldado".

Consultado sobre si su salida repentina de la conducción del primer equipo argentino es una herida abierta, Bauza dijo que no, que es una etapa superada. No obstante, aclaró que si seguí como DT de la selección argentina iba a clasificar. "Pero estuvimos en el mejor lugar en el peor momento, porque la AFA políticamente estaba en una enorme crisis", se lamentó.

"Tomaron la decisión de echarme, y las decisiones se analizan con el tiempo, se acomodan con los hechos. Veremos cómo se acomoda la que adoptaron conmigo", comentó mordaz, aunque aclaró que no siente que esta posibilidad de dirigir en Rusia que le da Emiratos sea un desquite por el trago amargo que le hizo tomar el Chiqui Tapia.

"No es una revancha en función de lo que me pasó con la AFA, eso ya fue superado y lo que tenía que decir lo dije primero en La Capital porque es el diario de mi ciudad ", explicó el exRosario Central, y añadió: "Lo que sí puedo decirte es que desde lo personal es algo que me moviliza y mucho poder dirigir en un Mundial".