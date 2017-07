Barcelona y PSG frenan el escándalo

En Brasil se desató el escándalo. Esporte Interativo aseguró que Neymar ya habría aceptado una oferta de PSG. Según este medio, el club parisino pagaría los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión. "Exclusivo: Neymar aceita proposta do PSG e pode ser anunciado em breve", tituló el canal brasileño y la noticia explotó en Catalunya. Barcelona decidió que fuera Jordi Mestre, su vicepresidente deportivo, el que hablara: "Al 200 por ciento, Neymar no se moverá del Barsa. Esta mañana leí que PSG lo negaba rotundamente. No hay motivo para que cambien las relaciones entre clubes", sentenció. Y sí, PSG negó todo, pero por las dudas Mestre ya metió en el medio las relaciones institucionales. No vaya a ser que la cláusula de rescisión meta la cola.