Barboza: "Vengo a pelearla"

El plantel de River llegó ayer a la mañana a Buenos Aires, después de haber realizado la pretemporada en EEUU y el defensor Alexander Barboza dijo que se quedó "para pelearla".

Los dirigidos por Gallardo trabajaron dos semanas en Orlando con miras al primer compromiso oficial: la revancha de los octavos de la Libertadores frente a Guaraní de Paraguay.

El defensor Alexander Barboza, de buen rendimiento en su paso por Defensa y Justicia, fue quien habló con los medios al llegar a Ezeiza y aseguró que quedarse en el club a pelear por un lugar "era una deuda" con sí mismo.

"El que tomó la decisión de quedar en River fui yo", confió Barboza y contó que Gallardo le dijo que "por lo que había hecho en Defensa había ganado la chance" de quedarse "para pelearla".

Pinola dixit

"Estoy contento por la confianza brindada por Gallardo, pero no me siento titular, acá hay que demostrar diá a día", dijo el ex defensor canalla Javier Pinola en Ezeiza.