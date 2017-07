No es el nuevo Newell's del Chocho Llop, pero tendrá a varios jugadores que pelearán un lugar en ese equipo que está armando en su cabeza el DT. Y con ellos se presentará en esta 2ª edición de la Copa Santa Fe ante los venadenses de Sportivo Rivadavia. Tempranito, a las 15 en un Coloso que seguramente no tendrá el color de todos los partidos pero sí los hinchas dirán presentes, como también lo harán los visitantes ya que se esperan alrededor de mil. Además, no será televisado.

Este cotejo es una gran ventana para los pibes rojinegros. Quizás no tanto para los que terminaron jugando en el torneo de AFA de la mano de Vojvoda (Lisandro Martínez, Milton Valenzuela y Braian Rivero), o los más experimentados como Franco Escobar, Jalil Elías y Mauricio Tevez, pero sin dudas le aportarán datos a Llop, a la vez que el nuevo técnico verá en acción a otros jugadores que asoman con fuerza tras ser campeones y subcampeones en reserva.

Ni hablar lo que significa esta presentación para los de la V azulada, jugar por primera vez en el estadio leproso es muy importante para jugadores que habitualmente lo hacen en el Federal B o en la liga venadense, más allá de que el año pasado Rivadavia enfrentó a River por Copa Argentina.

En la previa a nadie se le ocurriría pensar en que Newell's tendrá dificultades para superar esta instancia (el próximo rival será 9 de Julio de Rafaela, que venció ayer 1-0 a Colón, que presentó a varios titulares), pero a los partidos hay que jugarlos y en los 90' definir la clasificación. Si hay empate, la serie se define por penales.