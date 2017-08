Bajo costo, experienciapero tapón de los pibes

Al revisar los números de Newell's, esos que están bajo el paragua judicial, la sentencia es clarísima: buscar refuerzos a precio bajo. Y cuando al Chocho Llop le acercaron al portugués Luis Leal miró los videos por Youtube y vio algunos movimientos que le interesaron. Pensando en hoy, solamente. Es la única manera de que haya dado el visto bueno para incorporarlo. Porque es un jugador de 30 años. Imposible de sacar réditos económicos mirando con positivismo a lo que pueda ser su actuación en la superliga. Un delantero que tapará a cualquier proyecto de inferiores (si es que el DT de primera y los de abajo creen que hay alguien preparado), el que sí podría significar una recompensa monetaria a futuro. Es que al portugués habrá que pagarle, como corresponde, y no está bueno para estos tiempos que corren hacerlo y que se siente en el banco de suplentes. También tapando a algún juvenil. Es cierto que también puede referirse que Leal, con sus 30 años, es más joven que los que se fueron... Que Nacho (32, nacido el mismo día, el 29/5). Que Maxi (36). Apenas con uno más que Formica (29). Menos que Mauro Matos (34), que fue el último "extranjero" que se contrató. "Tiene experiencia", dicen los que miran a Leal con buenos ojos porque viene de jugar en México (hizo 3 goles en 10 partidos) y un pasado también reciente en Paraguay (17 gritos en 33 partidos). "Debe ser un paquete", sostienen quienes ven que eligió jugar en la selección del país de sus padres, Santo Tomé y Príncipe (inexistente a nivel mundial), al no tener chances en la portuguesa. Habrá que esperar a verlo en acción. Viene con ritmo porque terminó jugando de titular con Jaguares de Chiapas en la primera mexicana (descendió) a principios de mayo. Eso lo avala. Pero no marca que sea una buena opción para este Newell's.