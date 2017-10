ATP 500 de Basilea: Mayer pasó la primera prueba

El correntino Leonardo Mayer le ganó ayer al alemán Mischa Zverev por 7/5 y 7/5 y avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Basilea, donde hoy debutará Del Potro tras levantar la copa en Estocolmo.

El Yacaré superó al alemán Mischa Zverev en su presentación en el certamen y en la próxima instancia, Mayer se medirá con el vencedor del encuentro entre el húngaro Marton Fucsovics (100 del ránking; proviene de la clasificación) y el estadounidense Jared Donaldson (50).

El de ayer resultó un buen triunfo para Mayer, que no venía con buenas actuaciones después de la obtención del torneo alemán de Hamburgo, ya que participó de cuatro torneos y no pudo pasar del debut en Chengdu (China) y Estocolmo (Suecia) ni superar la segunda ronda en Beijing y Shanghai.

Juega Del Potro

Hoy debutará en el torneo suizo el mejor tenista argentino del escalafón (19º lugar) y cuarto favorito en Basilea, el tandilense Juan Martín Del Potro, frente al portugués Joao Sousa.

El tandilense viene de revalidar el título en Estocolmo, Suecia, en lo que fue el vigémiso trofeo ATP de su carrera, y debutará en la primera rueda ante el portugués Sousa, ganador de dos títulos a lo largo de su carrera (Kuala Lumpur 2013; Valencia 2015).

La Torre de Tandil consiguió los títulos en Basilea en las ediciones 2012 y 2013, al vencer en ambas definiciones al suizo Roger Federer, máximo favorito del certamen en el que es local.

Del Potro tiene el aliciente de saber que ayer dos de sus competidores directos en su lucha para ingresar al Masters de Londres, el estadounidense Sam Querrey y el sudafricano Kevin Anderson, perdieron. Albert Ramos derrotó a Sam Querrey 3/6, 7/6 (9/7) y 7/6 (7/3); mientras que Guillermo García López hizo lo propio con Kevin Anderson por un doble 6/4.

Federer, número dos del mundo y ganador del título en Basilea en siete ocasiones, debutará también hoy ante el joven estadounidense Francis Tiafoe.



Bagnis sí, Olivo no



El rosarino Facundo Bagnis debutó con una victoria en el challenger de Lima, que se juega sobre canchas de polvo de ladrillo del club Terrazas de la capital peruana, al superar al dominicano Víctor Estrella Burgos por 6/2, 4/6 y 7/5; mientras que otro rosarino, Renzo Olivo, quedó eliminado.

Bagnis dejó en el camino al veterano dominicano Estrella Burgos (80 del ránking mundial de la ATP y segundo favorito del certamen), después de poco más de dos horas.

Previamente, el también rosarino Renzo Olivo cayó frente al español Roberto Carballés Baena, quien lo venció 6/3 y 6/1, luego de apenas una hora y minutos de juego.