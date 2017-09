Atlético del Rosario viene golpeado pero buscará dar pelea. El conjunto del pasaje Gould está pagando el precio del recambio y le está costando quizás más de la cuenta acomodarse en el Top 12 de la Urba, donde se ubica en el último lugar de la tabla.

El campeón del Nacional de Clubes B necesita reaccionar, un triunfo importante que lo haga volver a creer en sus propias fuerzas. En ese contexto Atlético (12º, 16 puntos) recibirá esta tarde la visita de Belgrano Athletic (5º, 40 puntos) por la 15ª fecha, en un nuevo duelo de fundadores de la UAR. El cotejo, que comenzará a las 15.30, será dirigido por Lucas Galán.

El conjunto dirigido por Marchiaro, Todeschini y Rossi se topará esta tarde con un equipo que busca meterse en las semifinales por lo que el partido se presenta, a priori, como muy complicado. No sólo por el calibre del rival de turno sino también por la irregularidad propia del conjunto local, que muchas veces le juega en contra. No obstante, lanzado al ataque el conjunto rosarino sabe herir y por ese lado puede complicar a cualquier equipo, como el de Virrey del Pino, que defensivamente no es tan sólido.

En otros encuentros, CUBA (1º, 52 puntos) enfrentará a Regatas Bella Vista (11º, 19 puntos) bajo la supervisión del rosarino Damián Schneider, mientras que su escolta, el SIC (2º, 42 puntos) recibirá en la Zanja a La Plata (8º, 28 puntos). Este partido comenzará a las 13.45 y será televisado en directo por Espn Extra por DirectTV).

Por su parte, Pucará y Alumni (terceros, 41 puntos) chocarán frente a Hindú (6º, 31 puntos) y San Luis (9º, 24 puntos), respectivamente.

Finalmente, CASI, otro de los equipos comprometidos, (10º, 21 puntos) será local ante Newman (7º, 30 puntos).