Newell's dio otro paso para concretar una nueva incorporación. Desde hace semanas se habla del interés por Joaquín Arzura y ayer se "avanzó" para conseguir el préstamo del mediocampista de River Plate, reveló una fuente del club del Parque. La noticia fue ratificada desde Buenos Aires. El volante central está cerca y se espera que la negociación se cierre este fin de semana.

Debido a que Arzura no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, la entidad de Núñez piensa en dejarlo ir, siendo Newell's el principal destino, pese a que también lo quieren otros clubes, como Huracán y Atlético Tucumán.

Desde Newell's siempre se dijo que había optimismo con la llegada de Arzura, una operación que estaba ligada a la renovación del préstamo de Denis Rodríguez con el millonario. Ayer se conoció que se acordó la extensión del vínculo del primo de Maxi Rodríguez con el millonario, aunque hay que esperar a las próximas horas para saber en qué medida una negociación está vinculada con la otra.

Lo que manifestó una persona vinculada a Newell's es que se "avanzó" por Arzura y van a "tratar de liquidarlo este fin de semana". Llop tiene entre sus necesidades reforzar la mitad de la cancha y el futbolista de River responde a ese requisito.

Si lo de Arzura se define de manera favorable, podría jugar integrando el doble cinco que tiene en mente Llop, siendo el de mayor responsabilidad en la recuperación, acompañando al uruguayo Giovanni Zarfino en el sector medio de la mitad de cancha.

Arzura tiene 24 años y una aparición auspiciosa en Tigre, donde jugó entre 2011 y 2015. Su único gol en el conjunto de Victoria se lo hizo justamente a Newell's. Fue en la derrota por 2 a 1 en noviembre de 2014, de local. Uno de los goles rojinegros lo anotó Maxi Rodríguez.

El desempeño del volante llevó a que River lo contrate en enero de 2016. Nunca se terminó de consolidar en el club de la banda y casi que no fue considerado por el entrenador Marcelo Gallardo en el primer semestre de este año.

Así es que River pensó en cederlo, al contar también con otros futbolistas para jugar en el medio. Newell's puso sus ojos en el futbolista oriundo de Campaña, pero durante este proceso de charlas entre ambos clubes surgió una traba, que fue el contrato del futbolista.

Arzura cobra en el millonario una cifra que no está al alcance del rojinegro. Lo que se mencionó días atrás desde Newell's es que River podía llegar a hacerse cargo de una parte del sueldo y así resolver el problema.

El intento por contar con Arzura marcha bien. Según las pretensiones de Llop, restaría encontrar un arquero, y que se defina la situación de Maximiliano Rodríguez. Con Guevgozian, Sarmiento, Zarfino y Bianchi, el entrenador ya tiene en gran parte el plantel con el que comenzará a entrenar el lunes, si bien ya lo está haciendo desde el miércoles con los juveniles de la primera y los de la reserva.