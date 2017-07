Newell's hoy pone primera en un nuevo ciclo con Juan Manuel Llop al frente del plantel. Una etapa renovada donde muchos se fueron y aparecerán caras nuevas para afrontar la próxima temporada. Pero la atención principal no estará sólo en la imagen del Chocho, que vuelve al Parque tras quince años, si no en Maximiliano Rodríguez. No estará presente en el predio de Bella Vista, de eso no hay dudas porque hasta el momento es jugador libre y aún no definió oficialmente si seguirá o no en el club. Todo indica que el futuro de la Fiera estará lejos del club que lo formó futbolísticamente. Al menos así se lo confiaron a Ovación diversas voces consultadas, que indicaron que "está cada vez más lejos de Newell's". E insistieron en que seguirá jugando, pero le apuntaría a hacerlo en el exterior.

Los jugadores fueron citados a Bella Vista por la mañana, donde estarán presentes los que estamparon la firma para convertirse en incorporaciones leprosas. El delantero Mauro Guevgeozian, el marcador central Bruno Bianchi y el volante Giovanni Zarfino se pondrán la pilcha de su nuevo club por primera vez, mientras el cuerpo técnico aguarda sumar a Brian Sarmiento (firmó un precontrato y se presentará mañana) y otros nombres que están en carpeta y siendo negociados.

Claro que todas las miradas leprosas hoy están focalizadas en la Fiera. El jugador emblema y el único que quedó de los referentes que integraron el plantel en el último tiempo. El 30 de junio concluyó su vínculo y completó cinco temporadas en Newell's desde su regreso de Inglaterra. Hoy no tiene apuro y medita tranquilamente lo que será su futuro. "Va a seguir jugando, de eso no hay dudas", aclaró un allegado al futbolista, que de acuerdo a lo que trascendió no estaría del todo contento con la dirigencia, no sólo con lo sucedido tiempo atrás sino también en el presente.

Que no comulga con el andar de la institución y los manejos del momento no es ningún descubrimiento, porque el propio futbolista lo mencionó en reiteradas ocasiones en momentos de discusiones mediáticas que encabezó junto al plantel por el tema económico. De un día para otro eso no se archiva ni se soluciona. Las rispideces y las diferencias con los directivos permanecen inalterables y "no hubo reuniones en la semana", según cuentan. Y eso es lo que lo lleva a pensar en continuar con su carrera en otro lugar ya que le dio todo al club. Nadie le podrá reclamar nada.

En los últimos días se mencionó San Lorenzo como uno de los equipos que pretende sumarlo, aunque no sería posible porque "en el fútbol argentino en el único lugar que jugará será en Newell's". Por eso, si finalmente opta partir de Rosario "será para jugar en el exterior (Tigres y Dallas son algunos de los clubes que están interesados)".

En varias ocasiones se dijo que el único que podría convencerlo a Maxi de seguir en Ñuls es el Chocho, aunque las chances "no son demasiadas elevadas", contó alguien que sigue de cerca los pasos y las señales que está dando en esta etapa de análisis sobre su futuro. A la vez, expresó que el sábado mantuvo una charla con el DT sobre el proyecto a poner en práctica de aquí en más.

Si Maxi estaría convencido en continuar ya habría dado el okey sin dudas. Si piensa mucho y ya transita el día 17 como futbolista sin club es porque no está del todo seducido. Y eso es lo que indican susurrando las distintas fuentes consultadas, que coinciden precisamente en que cada día está más lejos de Newell's. ¿Será así?

Optimismo por el volante Arzura

El volante Joaquín Arzura, de River, sigue en la mira rojinegra y desde el club no descartan que finalmente se ponga la casaca leprosa. En tanto, otro apuntado es para cubrir el arco, en este caso César Rigamonti (entre otros tantos). El guardavalla no es tenido en cuenta en Belgrano y de hecho no integró la delegación que viajó a Salsipuedes para realizar la pretemporada. En tanto, el delantero Daniel Opazo también llegará de Cipolletti al Parque, en lo que será una apuesta a futuro. Newell's adquirió el 75 por ciento del pase.