Arranca el Nacional de selecciones

Desde hoy y hasta el domingo los mejores jugadoras y jugadores de hockey Sub 21 del país dictarán cátedra en Rosario. Es que se pone en marcha el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 21 y los equipos femenino y masculino de Litoral se jugarán por entero en dos panoramas diametralmente diferentes. Las damas tienen la responsabilidad de ascender y los varones, favoritos, se la juegan a pelear el título. No es para menos: siete de sus jugadores integraron el equipo recientemente campeón en Salta con la selección mayor. Por una razón u otra, los combinados de la ciudad sólo quieren ganar.

Este campeonato significará el cierre de los torneos organizados este año por la Confederacion Argentina de Hockey. Los encuentros se jugarán en un tríptico: el estadio Mundialista Luciana Aymar, la cancha de agua del Jockey Club y la de Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER).

Hoy las muchachas jugarán un cotejo, a las 20.30, contra Corrientes, en el estadio Mundialista. Los varones en cambio tendrán que enfrentar a dos rivales: a Chaco, a las 8, y a Salta, a las 13.30, ambos también en el Mundialista.

El equipo de las damas, dirigido por José Luis Oro, está integrado por Victoria y Martina Ferrazzini, Liza Giacomotti, Agostina Lovagnini, Paula Mutti, Celeste Ruani, Pilar Larca, Mercedes y María Corbelli (C), Sara Infante, Denis Wasinski, Giuliana Di Terlizzi, Clara Ramos, Cecilia Ricciardino, Paula Montoya, Lucila Domínguez, Catalina Donosso, Victoria Oviedo, Brenda Moreno y Kiara Romani.

Al de los varones los dirige Marcelo Montrasi y lo conforman Esteban Astegiano, Augusto Ballarini, Marcos y Santiago Boretti, Gabriel Boveda, Nahuel Feito, Alvaro Becerra, Santiago Giménez, Santino Giustozzi, Facundo y Franco Harte, Sebastián Morlan, Mateo Pietrodarchi, Aron Puri, Sebastián Quattrin, Laureano Santoro, David Rodríguez, Gino Romani, Franco Spadoni y Alex Vernaschi (ambos Harte, Morlan, Ballarini, Quattrin, Pietrodarchi y Vernaschi fueron parte del equipo que se adjudicó en agosto su primer título en el Argentino de Selecciones Mayores tras superar a Córdoba por 2 a 1).