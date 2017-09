Argentino viaja a Lamadrid con la necesidad de sumar los primeros puntos

A la caza del puntero, esa es la consigna de Argentino para sumar por primera vez en el torneo de la D. El elenco comandado por Marcelo Vaquero tendrá dos cambios para visitar a General Lamadrid, desde las 15.30 y con el arbitraje de Lucas Brumer.

Ingresan Esteban May y Fermín Pérez Molina por Bruno Pintos y Leonardo Odi. El resto del equipo será el mismo que cayó ante Liniers (0-2) en la última presentación en barrio Sarmiento.

Después de dos derrotas consecutivas ante Juventud Unida (0-1) y Liniers (0-2), un clima de preocupación llegó al seno del cuerpo técnico. En el inicio de la semana de trabajo, el DT Vaquero juntó a todo el plantel y tuvo una charla para analizar las flojas presentaciones.

A partir de esa reunión y con varios días por delante para visitar a Lamadrid, realizó ensayos futbolísticos y metió dos cambios tácticos y de nombres para ir en busca de los primeros puntos del torneo.

En el fondo ingresa Esteban May por Bruno Pintos. Para el experimentado defensor será el primer partido, ya que no estuvo de arranque por no estar en el país.

En el mediocampo, el técnico albo optó por el ingreso de Pérez Molina por el lesionado Odi. El volante se incorporó en el presente certamen y tendrá su debut desde el arranque.

Argentino irá con la necesidad de sumar, al menos el primer punto, en un exigente choque ante el líder del torneo.