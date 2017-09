Argentino sufrió su segunda caída, ahora en en condición de local ante Liniers

Si hay un título de una película que le cae como anillo al dedo a este presente de Argentino es "Volver a empezar". Porque el equipo dirigido por Marcelo Vaquero sufrió ayer su segunda derrota en dos presentaciones. Esta vez su verdugo fue Liniers. Que con mucha autoridad lo derrotó por 2 a 0 en el José Martín Olaeta.

Para analizar el partido primero hay que remitirse al contexto. Este Argentino no es el mismo que el del torneo pasado. Primero porque perdió potencia en ofensiva ya que no están Gastón Tedesco, Facundo Camafreita, Diego Angaroni, Luciano Cabral y Gustavo Salgado. Y entre estos futbolistas le aportaron más del 75% de los goles al salaíto en el torneo pasado. Para colmo de males, Joel Reinoso, quien vino de Rosario Central, y en quien hay muchas esperanzas depositadas, está lesionado. No es un dato menor que en la segunda rueda del torneo pasado, Argentino nunca estuvo dos partidos consecutivos sin convertir. Mientras que este torneo todavía no pudo vulnerar la red rival, ya que había debutado con un 0-1 contra Juventud Unida como visitante.

Y tampoco hay que olvidarse que en el sector defensivo todavía tiene tres bajas. El arquero Lucas Rodríguez y el lateral Emanuel Andrada, quienes ayer estuvieron en la platea, y están pagando las fechas de suspensión que les dio el tribunal de disciplina por los incidentes contra Juventud Unida en el reducido pasado. Y la de Esteban May que todavía no se incorporó al equipo ya que está viajando por Europa. Este combo no sólo obligó a Marcelo Vaquero a agudizar el ingenio para poner un equipo competitivo en cancha con aspiraciones de ascender. Sino que por las características de los jugadores, tuvo que cambiar el sistema táctico. De aquel 3-4-3 que tan buenos resultados le dio el año pasado, mutó a un 4-2-3-1. Y ayer se lo vio fastidioso al entrenador. En más de una ocasión se lo vio gritarle a Fabrizio que no tire tantos pelotazos. Incluso los últimos minutos los vio sentado.

El triunfo de Liniers fue más que justo. Nunca se tiró atrás y manejó los tiempos del partido a su antojo. Se aseguró la diferencia en el primer tiempo e incluso su DT César Aguirre estaba tan conforme con el rendimiento de su equipo que recién hizo el primer cambio faltando 10 minutos y el segundo en los últimos 15 segundos.

Argentino casi que ni pateó al arco. Tuvo una de Goméz a los 30' y otra de Pellegrini a los 73'. Para el salaíto es hora de resetear el GPS y volver a empezar.

Nuevo salón del hincha Salaíto

Argentino inauguró ayer en el estadio José Martín Olaeta el "Salón y museo del hincha Salaíto", en el que exhibió tres grandes paneles con fotografías y recortes periodísticos sobre sus 105 años de vida y trofeos, que fueron recuperados por la Agrupación 1912 que componen hinchas jóvenes que quieren a la institución más allá del resultado futbolístico de momento. Pibes que siguen a los recordados Fito Cavalli, Campanita Acosta y Santiago Pricco en la pasión a la camiseta alba. Este es un primer paso hacia la reconstrucción de la historia por la que pasaron muchos protagonistas del fútbol nacional, entre ellos los equipos campeones de 1983, 1989/90, 1998/99 y 2004.