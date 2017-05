Argentino lo ganó con autoridad

El salaíto lo hizo de nuevo. Como aquella tarde del domingo 4 de diciembre del año pasado, cuando le ganó 2-0 a Atlas, que llegaba liderando la tabla de posiciones al Olaeta, ayer fue Ituzaingó el que se fue de Rosario con las manos vacías.

El verde del Oeste sabía que tenía que ganar porque a la mañana Leandro N. Alem había derrotado a Lugano 2 a 1 como visitante y necesitaba del triunfo para no perderles pisada a los de General Rodríguez, que son punteros.

Marcelo Vaquero es un técnico que no come vidrio y conoce el pensamiento del ascenso a la perfección. Dirigió en todas las categorías: a Tiro Federal dos partidos en la B Nacional y en el Argentino A, a Central Córdoba en la B Metropolitana y en la C, a Coronel Aguirre en el Argentino B, ahora a Argentino en primera D y antes en la C.

Intuyendo que Ituzaingó iba a salir desde el vamos con tres delanteros netos, armó una formación menos osada de las que suele usar en el Olaeta. Aprovechó que Diego Angaroni no estaba para jugar los 90 minutos porque venía de una lesión y propuso un 4-4-2 con mucho juego. Presentó un interesantísimo tándem por derecha con Cacho Andrada, Alejo Vechiarello y la Gata Tedesco y lo mandó al Chancha Fabrizio (quien metió un zapatazo que pegó en el travesaño en el segundo tiempo y cumplió 100 partidos en el salaíto) a hacerle marca personal a Jonathan Benítez. El muy buen enganche que tiene Ituzaingó jugó muy fastidioso y ayer pasó desapercibido, a punto tal que fue reemplazado a los diez minutos del complemento.

Estas dos acciones fueron suficientes para que Argentino tuviera varias situaciones para abrir el marcador en el primer tiempo. A los 17' sacó largo el arquero Rodríguez, Tedesco le ganó a toda la defensa, tiró el centro y Leandro Cabral, quien a pesar de estar peleado con el arco tiene el crédito abierto y se fue muy aplaudido, no pudo convertir. Un minuto después otra vez se lo perdió el Toro Cabral tras otro desborde de Tedesco. Y a los 28' en una jugada de laboratorio, Salgado mintió que iba a tirar un centro en un tiro libre, habilitó a Andrada y el remate del marcador de punta pasó rozando el palo.

En la segunda mitad, Argentino pudo rubricar en la red el buen fútbol que mostró. Primero fue al minuto y medio con un bombazo de Tedesco de afuera del área. Y a los 34' Vechiarello puso el 2 a 0 luego de una gran maniobra de Angaroni.

Argentino se recuperó de la derrota contra Alem, volvió a ganar ante su gente y ahora tiene que terminar lo más arriba posible para tener ventaja para definir de local en el reducido.