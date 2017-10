Argentino continúa firme con la propuesta de su entrenador

Feliz pero con los pies sobre la tierra. Así estaba Marcelo Vaquero tras el triunfo del lunes como visitante ante Central Ballester. Es que ganar fuera de casa era una materia pendiente para este Argentino versión 2017/18. Pero para alegría del pueblo salaíto pudo dejar de lado la serie nefasta que perseguía al albo cada vez que salía de Rosario.

"Es importante volver a sumar de visitante. Sabíamos que no debíamos alejarnos de nuestra propuesta a pesar de que a los cinco minutos nos hicieron un gol con la mano. Pero por suerte pudimos darlo vuelta y el equipo tuvo la personalidad suficiente para sostener el resultado. El grupo está muy bien. En la previa hablamos sobre que nos teníamos que llevar algo a Rosario. Que teníamos que ejercer una presión alta para obligar al rival a equivocarse, ya que si los dejábamos jugar la íbamos a pasar mal porque ellos tienen buenos atacantes. A veces estas planificaciones salen pero todo es mérito de los jugadores que supieron aplicarlo", dijo Vaquero.

El DT además hizo hincapié en el orden defensivo. "El hecho de que en estos dos últimos partidos hayamos tenido a la defensa titular del año pasado y a Lucas Rodríguez en el arco nos da cierta tranquilidad, ya que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos. Aunque quiero destacar la actuación del arquero Matías Romano, que pelea el puesto con Lucas e hizo buenos partidos. Ahora es tiempo de seguir buscando variantes en ataque, donde tenemos algunos chicos que vienen de 4ª y 5ª de AFA que se tienen que adaptar a esta divisional".

Argentino tiene una propuesta sana pero un poco temeraria para la categoría por el estado de algunos campos de juego "Sabemos cuáles son los riesgos que corremos pero es una identidad que estamos forjando como equipo. Hay veces que por la cancha se puede salir jugando y otras no. Es bueno que de afuera se aprecie la forma que quiere jugar este equipo. Tratamos de ser protagonistas. De esta manera hicimos un buen campeonato la temporada pasada".

¿Qué diferencia notás en

la parte ofensiva entre

Gastón Tedesco y Leandro Cabral la temporada pasada y Leandro Gómez y Luciano Céspedes en este torneo?

Son de diferentes características. Céspedes es un jugador más de área. Quizás no con tanto despliegue pero es goleador. Gómez está terminando una etapa de aprendizaje ya que viene de inferiores. Con Tedesco dejamos ir a un jugador que fue consagrado como el mejor de la división. Mientras que Cabral y Camafreita eran dos buenas alternativas. Pero hay que darles tiempo a estos chicos.



Un grupo que trabaja muy unido



Marcelo Vaquero quiso aprovechar la oportunidad para destacar el gran trabajo que hace el resto del cuerpo técnico. "Yo soy la cabeza visible. Pero detrás mío conmigo están dos ayudantes que son Marcelo Giménez y Raúl Umeres, dos preparadores físicos Federico Fernández y Agustín Spino, Oscar Vrech que hace toda la parte de técnica individual, Palo Vites en edición de video, mientras que Federico Cardarelli está en la parte estadística y en el análisis de los rivales. También quiero agradecer a los médicos, al kinesiólogo Esteban Bracesco y al utilero Juan Estrella, ya que ellos le ponen mucha pasión a todo esto y hacen que el trabajo sea más fácil".