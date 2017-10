Ardusso fue penalizado y tendrá que remarla en Rafaela

Facundo Ardusso no empezó de la mejor manera la 2ª fecha de la Copa de Oro en Rafaela. El piloto de Las Parejas, escolta de Agustín Canapino a medio punto, necesita ganar las cuatro carreras que faltan para pelear el título y al menos en el inicio de la actividad no fue el mejor. El Torino no anduvo bien en los ensayos y en clasificación le sacaron los tiempos por un toque con Josito Di Palma. Así que hoy en la 2ª clasificación (15 horas, DeporTV) deberá remarla. Lo bueno es que sus contrincantes no estuvieron a la altura.

Ardusso fue 15º en los ensayos en el Templo de la Velocidad y a la hora de la verdad fue considerado responsable de obstaculizar a Di Palma en su giro por lo que quedó sin tiempos. Tampoco pudo marcar registros el de Carreras Juan Marcos Angelini, hoy dentro de los 3 de Ultimo Minuto, pero por problemas de motor. El Tati sí había andado bien en los entrenamientos con el segundo puesto. Y entre los zonales, el local Nico González también la pasó mal, porque su mejor tiempo fue retirado y quedó 16º. El Colo Sebastián Diruscio mejoró mucho en Rafaela y quedó 26º.

El trío de punta quedó para los Ford de Nicolás Bonelli y Leonel Ugalde, y el Chevrolet de Esteban Gini. Una rareza, ya que Canapino fue 20º y el 3º y 4º, Gastón Mazzacane y Christian Ledesma, tampoco marcaron tiempos. El 5º Jonatan Castellano fue el mejor de punta: 7º.