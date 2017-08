Aquellos insultos virales de Di Leo a Tapia y Angelici

"Escuchame, Chiqui Tapia, mirá dónde me largaste: seco, seco, me hacés laburar... Vos y ese Angelici, ¿por qué no se van a la concha de la lora? Pedazos de hijos de puta". José Di Leo, el Camello, ayudante de campo del Patón Edgardo Bauza, contestó con un video en broma a un grupo de whatsapp integrado por amigos la preocupación sobre su estado de ánimo tras romperse el vínculo con la selección argentina. Uno de sus amigos lo subió a Instagram.

Di Leo, vestido con un pantaloncito de la Liga de Quito, ojotas y gorro Piluso, lijaba uno de los techos de su casa trepado a una tarima improvisada, mientras su esposa filmaba el mensaje para sus amigos en el que el Camello también mostraba el forro de su bolsillo completamente vacío. Por una cuestión generacional es muy probable que Di Leo no haya evaluado el riesgo que corría al filmar un video para un grupo de whatsapp ni su amigo haya pensado que se iba a disparar de la manera que lo hizo.

Bauza lo negará rotundamente, pero aseguran que se enojó bastante con lo que sucedió.

Lo que se dice y se hace en privado es justamente eso: privado. Hacerlo público ridiculiza al protagonista y lo expone a un escarnio totalmente injusto y desproporcionado por la descontextualización del hecho. Los ejemplos sobran.

Di Leo tuvo que hacer un raid por los medios para explicar y pedir disculpas a los implicados. También lo hizo personalmente.

"Me siento muy amargado por lo del video. Pido disculpas a Tapia y Angelici", le dijo a TyC Sports, el primer medio por el que se disculpó por una broma que se viralizó en las benditas redes sociales.