Aquella final de Gaby en el All England

Sábado 6 de julio de 1991 pasadas las 10 de la mañana. Jornada especial para el fútbol de la ciudad. Por la tarde Newell's jugaría y ganaría 1 a 0 frente a Boca la primera final del torneo que coronaría en la Bombonera por penales el martes 9 de julio. Ese día, el sábado, pudo ser uno de los más importantes de la historia del tenis argentino. Gabriela Sabatini estuvo a dos puntos de ganarle a la alemana Steffi Graf la final de Wimbledon. Se hubiera transformado en la primera argentina en obtener semejante competencia y también hubiera trepado al tope del ránking. Gabriela lo merecía, pero el destino no quiso. Steffi se impuso por 6/4, 3/6 y 8/6. "Tendría que haber tenido un poco más de coraje. Estuve a nada de ganar. Obviamente que pienso que me hubiera encantado ganarlo y a veces me siento mal por no haberlo ganado", reflexionó Gaby años después aún acongojada. "Fue una gran final... Debo decir que hinchaba por Gaby porque me gustaba la manera en que estaba atacando la red, jugando muy agresivamente. Eran dos grandes deportistas dando todo en el césped", recordó la gran Martina Navratilova. "El tenis es bastante injusto a veces, ese partido es el perfecto ejemplo", apuntó la española Conchita Martínez, campeona de Wimbledon en 1994. Gaby sacó 6/5 y 30 iguales en el tercero y tuvo dos voleas para match point que no pudo aprovechar. Ya había sacado 5/4 para ganar. Sabatini ganó 27 títulos como profesional y llegó a otras 28 finales. Obtuvo el US Open en 1990 y se quedó con los Masters de 1988 y 1994. También perdió la final de Estados Unidos con Steffi en 1988, pero aquel Wimbledon debió ser para ella. Hubiera marcado un antes y un después en la historia del tenis argentino.