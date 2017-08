Aquella asistencia a Tacuara para ganar el clásico rosarino

El 6 de mayo de 2007 quedará grabado en la vida futbolística de Matías Miramontes. Porque aquella tarde Pablo Marini, DT de Newell's, le dio un lugar en el banco de suplentes ante Central en el Coloso. A los 65', con el partido 0-0, lo hizo entrar en lugar de Sebastián Arrieta y 3 minutos más tarde metió un pase milimétrico por encima de los defensores de Central para el paraguayo Oscar Cardozo, quien definió ante la salida del arquero Cristian Alvarez y con eso gol la lepra ganó el clásico.

"El hincha de Newell's, que de por sí es muy fanático y se acuerda de todos los detalles de los clásicos, siempre me lo hace saber. Tengo grandes recuerdos del club a pesar de no haber tenido la posibilidad de jugar muchos partidos. Pero el hecho de haber estado esos 25 minutos y poner el pase para el gol del triunfo es algo que siempre voy a guardar en mi corazón. Tengo presente las imágenes de cómo se movía la cancha cuando Tacuara hizo el gol y eso nunca lo voy a olvidar. Estoy muy agradecido por haber pasado por el club. Lamentablemente por decisiones dirigenciales no pude continuar en la institución y esa es una espina que me quedó porque yo creo que estaba en condiciones de continuar.". Miramontes usó la 10 de Newell's, una camiseta con mucho peso en la historia rojinegra. "Estaba libre así que se la pedí al utilero Pancho Aquilano y me la dio. Los otros números que me gustaban estaban ocupados. La 11 la tenía Maxi Rodríguez y la 25 era de Fernando Belluschi".