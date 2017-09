Ya pasaron 25 años de aquel famoso River 0 - Newell's 5, en el Monumental, el 10 de mayo de 1992, con 4 expulsados. ¿Se equivocó?

"No me puedo equivocar en un insulto. Es parte del abc del arbitraje. No expulsé a ninguno por protestar, como decían. A medida que iban viniendo e insultaban les sacaba la roja y se iban. Al otro día leí todo lo que se escribió. Decían «arruinó el espectáculo, quiso ser el protagonista», argumentos de los periodistas orgánicos y funcionales al sistema, que van repitiendo y la gente consume eso. Yo sólo aplicaba el reglamento. Lo que pasa es que sancionar al poderoso genera una resistencia contra el que protege a esos intereses. También muchos dicen, «es mejor árbitro el que termina con los 22 en cancha». ¿Dónde lo encontraste escrito? Si al minuto no expulsaste como corresponde estás generando una ventaja deportiva injusta. No viejo, hay que aplicar el reglamento independientemente del color de camiseta, sea quien sea. De lo contrario, el árbitro se va afuera de la ley, del reglamento. Permitiendo que un jugador que debía estar afuera siga jugando entonces ese equipo está jugando con un hombre de más".

Al observar que se obtiene un resultado fuera de la ley y con la complicidad de la Justicia, es un modelo de corrupción"