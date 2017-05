Hoy se inicia la antepenúltima fecha en España con un solo partido: Sevilla (4º, 68 puntos) v. Real Sociedad (7º, 61). Todos los flashes argentinos estarán en este partido (16, Espn) porque el técnico local, Jorge Sampaoli, es el futuro técnico de la selección nacional y se quiere ir bien del primer equipo europeo que apostó por él. Y bien significa vencer hoy y meterle presión a Atlético de Madrid (71, juega mañana ante Eibar) para sacarle el último lugar de clasificación directa a la Champions League. Se iría así con bombos y platillos, aunque si queda cuarto también entra al principal certamen de Europa, pero en la fase previa.

En medio de rumores que quisieron instalar a Guillermo Barros Schelotto como alternativa (el Mellizo dijo ayer que sólo piensa en renovar con Boca), el Zurdo ayer no tuvo que gambetear preguntas sobre su desembarco en la selección en la habitual conferencia de prensa previa a un partido. En algún momento hasta pareció que se veía afuera de Sevilla al hablar de "la ciudad en que me tocó dirigir", aunque no quedó claro si fue un desliz o no. Eso sí, mucha prensa argentina especuló ayer con los posibles nombres que el Zurdo convocaría a la selección y otros que dejarian de tenr cabida, algo ya descripto en Ovación ("Viaje a la cabeza del Zurdo de selección") hace bastante. Para el casildense, lo primero es lo primero: antes de partir, la Champions.