Antes del gol, la mano de Bottinelli

La mano de Jonathan Bottinelli que derivó en la contra de Unión y que culminó con el gol de Zabala fue protestada por José San Román, aunque no generó un reclamo generalizado de jugadores e hinchas. El árbitro Fernando Espinoza estaba muy cerca de la jugada e hizo señas de continuar con la acción. Es por eso que no hubo tantas protestas. No obstante, en las imágenes que luego reiteró la televisación se ve con claridad que el defensor tocó la pelota con la mano y el árbitro tranquilamente podría haber cobrado. A favor de Espinoza es que estaba bien ubicado y, a juzgar por qué no lo sancionó, seguramente evaluó que no tuvo intención.