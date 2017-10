Ante los ojos de la historia, Argentina afronta un momento límite

Pensar que durante los últimos tres años, y en forma consecutiva, la final perdida en adicional en el Mundial de Brasil 2014, la perdida por penales de la Copa América de Chile 2015 y de igual modo, ante el mismo rival, de la Copa América de Estados Unidos 2016, fueron tildadas por muchos sectores de fracaso. Ese estigma de campeones sin corona, de segundones pese a las magníficas campañas realizadas, hundió al fútbol argentino a este lamentable presente en el que, ahora sí, puede usarse tamaño adjetivo si la selección, conducida por Jorge Sampaoli desde hace dos partidos, se queda sin jugar el Mundial del año próximo en Rusia. Para eso se llegó a una situación límite, que desemboca en este Argentina-Perú con un aura de trauma y épica, que ubica al partido en un lugar sin dudas de privilegio en la historia, pase lo que pase. Con circunstancias increíbles que lo contextualizan para agregarle drama y máxima adrenalina que lo harán inolvidable. Esta noche sí se juegan muchísimas cosas, sí habrá un antes y un después. Sí aparece como una bisagra que condicionará un rumbo. Todo eso y más son los 90 minutos que se jugarán en una Bombonera a reventar. Es que del gran Mundial en Brasil y luego de la final que se escurrió de los dedos, del enorme mojón histórico que se esfumó para plantar un Maracanazo argento de la mano de Alejandro Sabella, nada fue igual. A los pocos días falleció Julio Humberto Grondona y aunque en la cancha seguían estando los mejores, y uno de los mejores equipos del mundo, el fútbol nacional entró en un largo cono de sombras. Las dos finales de Copa América que se fueron desde los 12 pasos no pudieron ser un calmante ni interrumpir una enorme sequía de títulos que se extiende desde 1993 (amén del oro olímpico) y la consecuencia del desorden anunciado fue la renuncia de Gerardo Martino, que condujo esos dos certámenes pero que antes de ir a los Juegos de Río de Janeiro se encontró sin respaldo para la convocatoria de jugadores. En realidad, se encontró sin dirigencia, Lo que vino fue la intervención (pomposamente llamada Comisión Normalizadora) de la Asociación del Fútbol Argentino a cargo de Armando Pérez, la designación de Edgardo Bauza que llevó a la selección a un andar zigzagueante por las eliminatorias, su despido cuando al fin se normalizó la AFA y la contratación del técnico argentino del momento, Jorge Sampaoli, para capitanear el barco en esta tormenta.

En el medio, la renuncia de Lionel Messi después de la copa en Estados Unidos pareció llevar a la hecatombe a todo el proceso hacia Rusia pero el Patón, en lo mejor sin dudas que hizo en su cargo (amén de algunas buenas actuaciones como ante Colombia), lo convenció para regresar y no perderse al fin y al cabo ningún partido.

Con la nueva conducción afista en manos del primer presidente proveniente del ascenso, como Claudio Tapia, se decidió que Sampaoli dirija a la selección en estos últimas cuatro citas fundamentales, con riesgo real de quedarse afuera y con daño mínimo de ir al repechaje. El lógico empate en Montevideo y la enorme desazón de la igualdad en casa ante Venezuela hicieron emerger los peores temores nuevamente, los que sólo podrán ser disipados esta noche con un resultado que no puede ser otro que una victoria.

Así las cosas, hasta Sampaoli debió hacer hincapié en desmitificar eso de que en la selección juegan los amigos de Messi. Para eso se sacó de encima al Pocho Lavezzi y citó a Mauro Icardi, el rotulado de políticamente incorrecto por el ambiente futbolero y que estaba proscripto hasta entonces.

En toda esa ensalada de condimentos de todo tipo, Tapia mudó la localía a la Bombonera, donde se jugó por última vez en 1997, en un 1-1 ante Colombia con Argentina ya clasificada a Francia 98 y antes en 1969, justo cuando el mismo Perú clasificaba por primera vez a una Copa del Mundo por eliminatorias (fue invitado en Uruguay 1930) y dejaba afuera por primera vez a la selección en una instancia similar (ya que tampoco fue a los mundiales de Francia 38, Brasil 50 y Suiza 54 pero por decisión de los gobiernos de turno).

Como si el equipo de Sampaoli no tuviera que cargar con su propia cruz, Tapia (o su mano derecha, el presidente de Boca Daniel Angelici, ¿o es al revés?) les encargó vengar el estigma histórico de la Bombonera, ante el mismo rival, casi medio siglo después. ¿Era necesario?

Y para agregarle más drama a la cuestión, Ricardo Gareca será el técnico de Perú. El mismo que les impidió a los incaicos clasificar directamente al Mundial de México 1986 con el gol que empujó en la línea tras un derechazo de Daniel Passarella. Y el que, por eso mismo, tiene la chance de hacerle flor de devolución. Desde aquella vez, nunca Perú estuvo tan cerca de volver a una Copa del Mundo y de hecho la anterior fue en España 82. De yapa, el Flaco se fue mal de Boca como jugador, ya que pasó directamente a River en 1984 y todavía habrá quienes se lo recuerden.

Aderezos en definitiva, demasiados por cierto, para una historia que todo el mundo en Argentina espera que tenga un final feliz. Ahora sí la selección quedó en la cornisa de un fracaso de consecuencias inconmensurables, pero también tendrá la oportunidad de mostrarle al país que sus jugadores son de buena madera, que pese a las presiones enormes y el desánimo que hace rato los envuelve, siempre dicen presente a la hora de defender los colores, viajando lo que haya que viajar, descansando lo poco que haya que descansar y volviéndolo a intentar una y otra vez. Nadie podrá decir que no dieron la cara una vez más por alcanzar una victoria reivindicatoria, en un momento límite como pocos.