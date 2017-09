Ante Boca, aún sin día ni sede

El partido entre Rosario Central y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina todavía no tiene fecha ni sede confirmadas. Por lo menos así quedó establecido luego de la reunión que mantuvieron ayer los vicepresidentes canallas Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni con el presidente xeneize Daniel Angelici, para hablar sobre este tema puntual. Lo cierto es que ambas dirigencias ya habían llegado a un principio de acuerdo para disputar el encuentro en Buenos Aires, pero esa intención chocó con la negativa del Ministerio de Seguridad para organizar el partido en esa jurisdicción. Por eso el partido, hasta el momento, no se sabe cuándo ni dónde se disputará. Hasta antes del cónclave entre Angelici con Cefaratti y Carloni, la fecha más probable era el miércoles 27 de septiembre. También se manejó el jueves 28, pero en Central consideran que si se juega el miércoles Boca tendrá 24 horas más de descanso ya que el partido contra Vélez, corrrespondiente a la 4ª fecha de la Superliga, está programado para el sábado mientras que el de Central-Banfield se jugará el domingo en el Gigante de Arroyito. Pero luego del encuentro entre las partes interesadas esas fechas quedaron en suspenso, al menos hasta hoy cuando se reúnan de nuevo y avancen con charlas para acordar día y horario. En el marco de estas negociaciones no habría que descartar que el cotejo se posponga para otra fecha y no se juegue la semana que viene, como se maneja desde hace varios días.