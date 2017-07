¿Angel Di María y Leonel Messi serán compañeros en el Barcelona?

El rumor está instalado. De hecho, en las páginas de Ovación del sábado pasado se informó que Angel Di María podría entrar en las negociaciones entre Barcelona y PSG como parte de pago por el pase de Neymar, quien de ejecutar la cláusula tendrá que abonar una suma importante de dinero en concepto de impuestos. Para evitarlo, los catalanes le pidieron a PSG los 222 millones de euros de la cláusula más un jugador del conjunto francés. Todo el mundo habla de que sería el ex volante de Central, pero nadie se anima confirmarlo. Lo que sí parece un hecho es que Neymar no continuará su carrera en Barcelona. En España cuentan que el brasileño ya les transmitió a varios de sus compañeros que su futuro está en PSG. Eso sí, todavía no se definió cómo harán los franceses para llevárselo. En ese punto hay dos opciones. Una, la más firme hasta el momento, es que Neymar ejecute la cláusula de salida de 222 millones de euros, aunque eso implicaría también tener que abonar una suma importante de dinero en concepto de impuestos, algo de lo que el jugador no querría hacerse cargo. Por eso, al darse cuenta de que su ida es inminente, Barcelona analiza elevar una propuesta que, de llegar a buen puerto, le evitaría a Neymar el dolor de desembolsar tanto dinero de su bolsillo. ¿Qué quieren los catalanes? Que PSG les pague los 222 millones de la cláusula y que además le den a uno de estos jugadores. Ahí entra en escena Di María, aunque también están en carpeta Draxler, Rabiot y Verratti. Por lo pronto, Neymar Jr. no regresó con la expedición de Barcelona a Miami y estaba previsto que viajara a China para cumplir con compromisos publicitarios del club y personales con Replay, la marca de ropa que patrocina al jugador. Pero en Qatar, el diario local Al-Watan publicó que Neymar iría a China previo paso por Qatar, donde se reuniría con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para cerrar su fichaje en el PSG. Además realizará

una visita al centro médico Aspetar, en la ciudad deportiva de Aspire en la capital qatarí para pasar la revisión médica previa a su fichaje por el PSG.