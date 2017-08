Amoroso y Sills no se irían

Joel Amoroso está más cerca de continuar en el Parque que de emigrar. Porque Belgrano no quiere abonar lo exigido por Newell's por el cincuenta por ciento del pase tasado en alrededor de 800 mil dólares. "La única manera para que Amoroso se vaya es que paguen lo que pedimos", avisó una fuente leprosa en diálogo con este diario. Y, a la vez, resaltó que Juan Ignacio Sills también permanecerá en la entidad a pedido de Juan Manuel Llop.

Hoy la realidad indica que Amoroso no se irá, porque los piratas no están en condiciones de abonar lo que exige Ñuls. Entonces, no hay (o no habría) chances de que la operación se realice.

En cuanto a Sills, Chacarita quería sumarlo, pero el Chocho le dijo a la dirigencia que lo tiene en cuenta y lo necesitará para afrontar la superliga.

Por su lado, Lisandro Martínez sería cedido a préstamo a Defensa sin cargo y "con una opción de compra importante", mientras que Francisco Fydriszewski entrena en Newell's y será utilizado por el DT en los amistosos. No se descarta que pueda emigrar.