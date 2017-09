Amoroso no fue, Danilo sí

Joel Amoroso es otro de los futbolistas del plantel rojinegro, además de Víctor Figueroa, que no cobró la deuda salarial. Como el delantero, a través de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), envió un telegrama intimando al club a que le pague, el atacante no entrena. Ayer no estuvo en las prácticas en el predio de Bella Vista por tercer día consecutivo.

La deuda con Amoroso, según Baccega, incluye todo el semestre pasado, además de los meses de julio y agosto.

El club del Parque analiza como una posibilidad abonarle la deuda y luego reclamar a Agremiados, que era el que debía pagarle con el dinero que le depositó Newell's.

Por otro lado, en la práctica de ayer por la mañana estuvo Danilo Ortiz, que no fue autorizado por el juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club, para que se incorpore a Newell's, aunque el jugador hasta ese momento no había sido informado de esta situación.

Hubo un contacto por la tarde desde la dirigencia rojinegra con su representante. Luego de la misma el futbolista piensa esperar hasta mañana para ver si surge alguna chance para quedarse en Newell's.

Una de las posiblidades que se analizó es que el futbolista permanezca hasta diciembre. De esa manera, se reduciría el costo del préstamo, que era hasta mediados de 2018. Se especuló que el juez de esa manera podría habilitarlo.

Pero, por lo que se conoció, no tiene muchas chances de que esta idea prospere.

Bellizia no habilitó la incorporación del zaguero a causa de que Newell's se excedió en los gastos por incorporaciones previstos en el presupuesto.