Joel Amoroso y Víctor Figueroa son los únicos jugadores que no cobraron y que estaban dentro del reclamo general realizado a través de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), tal como adelantó Ovación en su edición de ayer. Newell's hizo el pago reclamado, por lo tanto "el dinero lo tiene Agremiados, por lo tanto debían haber cobrado", dijo el secretario José Menchón. La cuestión es que Amoroso le envió una carta documento al club, que la recibió ayer, reclamando la deuda de cerca de dos millones de pesos y eso, sin dudas, generó un malestar aún más profundo, no sólo en la dirigencia sino en la gente.

"Fue mal asesorado", dijeron desde la entidad y adujeron que el ex Olimpo estaba mal anímicamente por los silbidos que recibió el lunes cuando fue reemplazado en el complemento ante Unión.

¿Cuáles serán los pasos que dará la dirigencia? En las próximas horas les depositará tanto a Amoroso como a Figueroa, en sus cuentas personales, lo adeudado y luego "intimaremos a Agremiados a que le devuelva al club ese dinero".

El Negro no reclamó a través del gremio, al menos eso dijeron anoche desde la entidad del Parque. Sí lo hizo Amoroso, quien se habría complicado solo la situación. Sobre todo siendo uno de los más resistido, no sólo ahora sino desde tiempo atrás. La decisión ahora estará en Juan Manuel Llop.

Precisamente el entrenador continúa preparando al equipo que pondrá en cancha el lunes ante Godoy Cruz, por la Copa Argentina. Hoy hablará con la prensa y entregará precisiones. Por su lado, hoy, de 16 a 20, comenzará la venta de entradas y seguirá mañana.



Ortiz y Silva no jugarán en el Parque



La llegada al club de Danilo Ortiz no fue autorizada por el juez y, por ende, el defensor regresará a Godoy Cruz, club que lo había cedido a préstamo. Con esta baja Llop se queda sin una alternativa para ocupar un lugar en la zaga central. Tiempo atrás, cuando llegó, firmó el vínculo y hasta posó con la camiseta, pero al final se tuvo que pegar la vuelta. En tanto, Nicolás Silva tampoco se pondrá la rojinegra como deseaba y ayer, al cierre del libro de pases, firmó su contrato con Huracán.