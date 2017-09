Amoroso entrena en Venado Tuerto

Joel Amoroso se considera jugador libre, entrena en un centro de alto rendimiento de Venado Tuerto y espera una resolución. Lo que quiere es emigrar de Newell's y jugar en otra entidad. ¿Belgrano? Es una de las posibilidades y donde la dirigencia lo espera con los brazos abiertos, siempre y cuando llegue en esa condición de libre. Del otro lado está Newell's, que de ninguna manera quiere quedarse sin el futbolista por el cual invirtió alrededor de 1,4 millón de dólares. Y ahí está la puja, porque si bien el ex Olimpo se alejó del Parque, la AFA aún no envió ninguna notificación a Agremiados sobre el estado de esta pelea. "Para nosotros Amoroso está al día", insistieron desde la entidad del Parque. En general, estos casos casi siempre terminan con el jugador siendo autorizado a jugar en otro lugar por el derecho que tiene toda persona a trabajar. Aunque en este caso particular Newell's sostiene que abonó la deuda que tenía y que fue Agremiados el que no cumplió. Eso es lo que debe comprobarse para que los rojinegros no se queden sin un futbolista por el cual realizaron una alta inversión. Para Amoroso le será difícil volver a ponerse la camiseta de Newell's, porque además de ser resistido la determinación que tomó no hizo otra cosa que agrandar la grieta. Por supuesto que la situación no es la ideal para el futbolista, que no la está pasando muy bien, según contaron sus allegados. Los dirigentes, por su lado, luchan para que no se les evaporen dólares que invirtieron para quedarse con su pase. El culebrón tendrá muchos más capítulos y la pelea en los escritorios continuará para ver quién tiene razón, aunque lo cierto es que la relación entre jugador y el club quedó quebrada.