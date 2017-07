Alvarez ya está viviendo su clásico: el domingo juegan Sportivo y Unión

A dos días del encuentro más importante de Alvarez su gente vive con pasión el clásico entre Sportivo y Unión. Pasaron 30 años del último enfrentamiento por los torneos de la Asociación Rosarina. Y en 2002, por la Liga Campesina, igualaron 1-1. Para el choque del domingo, en el estadio de Sportivo, ambos equipos llegan de la mejor manera para jugar el cotejo correspondiente a la 10ª fecha, que había sido reprogramado porque Unión jugaba la Copa Santa Fe.

Los albiazules son los escoltas y marchan segundos con 21 unidades, detrás de General Paz y Unión Americana, líderes del Molinas. Por su parte, los rojinegros se ubican terceros con 20 puntos en el actual certamen. Son los últimos campeones del Torneo Ivancich y vienen de quedar eliminados por Alianza Sport en la 3ª fase de la Copa Santa Fe.

En la previa del derby del fin de semana, Ovación recorrió la localidad de Alvarez, palpitó con jugadores, dirigentes e hinchas el choque más importante del pueblo. Las anécdotas estuvieron a la orden del día, todos piensan en poder ganar y los protagonistas en quedarse con todo el festejo.

Para Pablo Buccolini será su primer partido ante Unión. "Con 30 años es la primera vez que podré vivir uno de los clásicos más importantes de la región. El pueblo respira el choque desde que se conoció el fixture de la Rosarina. Para el espectáculo ambos equipos llegamos muy bien. El que gana puede llegar a la cima siempre y cuando General Paz no le gane a Alianza Sport. Lo único que espero es ganar y que todo sea una fiesta", sostuvo el capitán albiazul.

"El clásico se comenzó a vivir desde que Sportivo confirmó su participación en la Rosarina. A partir de diciembre el pueblo es otro. Todos piensan en ese choque. Y los hinchas te lo hacen sentir. El miércoles, tras la victoria ante Aguirre por 5 a 2, la pasión por los colores de multiplicaron y el domingo tendrán su propio partido desde las tribunas. Espero anotar el gol del triunfo", retrucó el 10 de Unión, Sebastián Benítez.

En Alvarez todos se conocen y para Angel Noriega, que jugó para los dos, el domingo será un especial. "Nací en Alvarez y vivo en Piñero. Pero el fútbol me dio la chance de jugar con las dos camisetas. En Unión hice baby e inferiores y después me fui a Sportivo para jugar los torneos de la zona. En 2015 volví a Unión y hoy soy parte del plantel de César Gáspari", concluyó el volante.



Apuesta al futuro del club



El Club Atlético Unión y Sociedad Italiana, ubicado en la avenida San Martín y la calle Güemes, nació el 1º de Mayo de 1921, pero el 6 de noviembre de 1957 se concretó la fusión con la Sociedad Italiana y Recreativa "Victorio Emanuelle III". Fue por sugerencia del asociado Juan Carlos Giacomelli que la entidad toma el nombre definitivo y el rojinegro recibe el 27 de junio de 1958 la personería jurídica por decreto ley 2.215 del gobierno de la provincia de Santa Fe.

"El club sigue creciendo a pasos agigantados. Los buenos resultados en la primera división son fruto del trabajo que vienen realizando directivos, cuerpo técnico y jugadores. Tengo varios años en la institución y soy fiel al rojinegro. Vivo pendiente de Unión y el clásico es algo especial para el pueblo. Queremos que sea en paz y que todo sea una fiesta. Como debe ser, porque se trata de un partido de fútbol", resumió Germán Talini, dirigente de Unión.

Unión tiene una rica historia futbolística en la Rosarina. Fue campeón del torneo Ivancich en 1997, 2012 y en 2017. La última conquista la consiguió al derrotar a Central en la definición con tiros penales en la cancha de Tiro Federal.

De las filas del rojinegro surgieron al fútbol nacional y recorrieron al mundo Leonardo Talamonti, Juan Manuel y Juan Pablo Raponi, Sebastián Bartolini, Fernando De Paul, Mateo Martinelli, Juan Ignacio Duma, Martín Palavecini, Pablo Vranjicán, Bernardo Cuesta y Leonardo "Oreja" Borzani. Muchos nombres que vistieron también las camisetas de Central y Newell's.



Volvió a todo pulmón



Sportivo Fútbol Club nació el 30 de agosto de 1922 y es un ícono en el fútbol del sur santafesino. La sede está ubicada en Rivadavia 854 y el estadio en Caseros 100. El presidente de la entidad, Fabio Volpi, contó: "El pueblo está viviendo el clásico como nunca. Se palpita en cada rincón de Alvarez, nadie quiere perderse el choque del domingo. Con todos los directivos del club estábamos trabajando a la par de los dirigentes de Unión para que todo salga a la perfección. Cerca de dos mil personas se darán cita para ver el partido despúes de 30 años".

El albiazul regresó con todas las categorías a fútbol de la Rosarina en la actual temporada. La primera división viene cumpliendo una destacada campaña en el Molinas y con Jorge López como entrenador se ubica en el segundo lugar.

Sportivo jugó desde 1943 hasta 1987 en al ARF, donde optó por desafiliarse para recalar en el 88 en la Liga Deportiva del Sur, de Alcorta. El albiazul fue campeón del Molinas en 1960, del Ivancich en 1964 y de simple afiliación en el 74, 75, 76 y 77. Y fue representante de la Rosarina en varios regionales. De ahí surgieron jugadores como Miguel Papalardo, Elio Barro y Roberto Saverio Volpi.