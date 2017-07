Alianza hace historia por primera vez en el Gigante de Arroyito ante Central

Alianza Sport está viviendo los días más importantes de su historia deportiva. Por primera vez enfrentará a Rosario Central en un torneo provincial y será por los octavos de final de la Copa Santa Fe, el sábado a partir de las 16 en el Gigante de Arroyito. La expectativa en todo el barrio Las Delicias es impresionante y nadie quiere perderse un choque de esta magnitud. En la previa del partido, los aurinegros se convocaron en las instalaciones para realizar el aguante en la producción fotográfica de Ovación.

"La gente de Alianza está tocando el cielo con las manos por jugar en el Gigante de Arroyito ante Central. El sábado será un día histórico para nosotros, un club chico de la Rosarina, que disputará este trascendente partido", dijo Hernán Pastor, presidente de la entidad de Moreno y Gutiérrez.

En la euforia por la participación en el torneo provincial, el titular del club confía que la comunidad de la Rosarina acompañará a Alianza Sport. "Por ser el único club de simple afiliación en esta instancia, las demás instituciones seguramente harán fuerza para que nuestro club pueda seguir en el torneo", afirmó el presidente aurinegro.

Por su parte, Gonzalo García, técnico del primer equipo, confía en poder ganar en el Gigante: "Llegar entre los 16 equipos ya es histórico para todo Alianza. Desde que comenzamos la participación en el torneo nuestro objetivo era llegar a Central. Gracias al esfuerzo de todos ya somos noticia".

En las últimas temporadas del Molinas, el aurinegro se transformó en uno de los protagonistas y por eso llegó al lugar de privilegio entre los mejores de la Rosarina. Y en los buenos rendimientos sobresale la figura de Ricardo Ojeda. El Chete, como lo apodan, es el máximo goleador del equipo.

"Soñé con poder llegar a enfrentar a Central y en el Gigante. Todo comenzó cuando se conocieron las llaves y había una posibilidad de llegar a los octavos de final. El sueño ahora es una realidad y no veo la hora de que empiece el partido. Ojalá pueda convertir y que sea para el triunfo del equipo", sostuvo Ojeda.

El Chete, igual que todos los jugadores de la Rosarina, trabaja entre 8 y 12 horas por día y a la noche va a los entrenamientos. "Mi familia se compone de cuatro integrantes y todos los días salgo a trabajar, otra no queda. Y a las 20 me voy a entrenar", dijo la figura del aurinegro.

Ojeda cumple sus jornadas laborales de lunes a sábado hasta las 15. Entonces iba a llegar muy justo con el horario del partido, pero recibió el permiso correspondiente para estar en el choque más importante del club. "Les quiero agradecer a los encargados del trabajo por haberme dado el día y así podré estar en plenitud en el Gigante", señaló el goleador del torneo Gobernador Molinas en las temporadas 2015/16.

Alianza Sport se fundó el 28 de septiembre de 1963. En sus comienzos participó de ligas barriales y posteriormente ingresó en Lifa (Liga de Villa Gobernador Gálvez), en la que permaneció varios años. Más tarde actuó en una liga llamada Adiro.

En 1996 se afilió a la Asociación Rosarina de Fútbol. Y en 2007 logró el ascenso al vencer a Bancario 2 a 0. Hace diez años que disputa el Molinas y es protagonista.

Las instalaciones del aurinegro están ubicadas en Moreno y Gutiérrez, cuentan con una cancha de fútbol de once con tribuna, una de baby, vestuarios y un salón techado con bufé.

De la cantera de Alianza Sport salieron grandes jugadores. Américo Rubén Gallego (el Tolo), integrante de la selección argentina en 1978. César Delgado (ex Central), campeón con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Y Ever Banega (ex Newell's), quien también obtuvo el oro olímpico en Pekín 2008.

Además, surgieron del semillero aurinegro Angel Correa, Hernán Encina, Sebastián Cobelli y Guillermo Ortiz, entre otros.



El plantel



1. Fernando Brossio

2. Brian Sandoval

3. Jesús Cella

4. Cristian Bullón

5. Carlos Sains Morosini

6. Alejandro Rodríguez

7. Ricardo Ojeda

8. Pedro González

9. Gastón Canteros

10. Marcelo Rodríguez

11. Aldo García

12. Gonzalo Morales

13. Fernando Balmaceda

14. Nicolás Ibalo

15. Mario Monzón

16. Julián Núñez

17. Ezequiel Romero

18. Ezequiel Ochoa

19. Brian Silva

20. Diego Febre

21. David Mangold

22. Roque Monzón

23. Matías López

24. Gustavo Sermoneta

25. Kevin Cíceri

26. Alan Ojeda

27. Pablo Vicego

28. Lucas Petrovich

29. Juan Acuña

30. Matías Andino

31. Mauro Paniagua

32. Nicolás Torren

33. Mauricio Módica

34. Brian Cabrera

35. Ricardo Fondacaro