Alexis Zárate, tras la acusación de abuso sexual: "Dios es justo y todo va a salir a la luz"

Tras ser condenado a seis años y medio por abuso sexual con acceso carnal, el defensor de Temperley, Alexis Zárate, se defendió a la salida del Tribunal Oral Federal 1 de Lomas de Zamora y volvió a insistir con su inocencia, además de confirmar que seguirá jugando al fútbol.

"No tengo nada para decir, ya va a haber momento para hablar. Voy a seguir con mi carrera. A medida que pasen los días vamos a replantear cómo sigo. Está a la vista todo lo que quisieron hacer, pero yo desde el primer día estoy muy tranquilo y siempre confié en Dios, que es el que me libera de todo esto y no deja que me influya nada malo", declaró Zárate.

Leer más: El futbolista Alexis Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar la sentencia de acá a un año o dos como fecha límite, pero lo cierto es que el exIndependiente no irá a la cárcel hasta que la misma quede firme, a pesar de que la defensa de la joven había solicitado la detención inmediata.

"Mis amigos están ahí atrás. Y obviamente son los que están conmigo día a día y me bancan. Por eso mismo estoy bastante tranquilo. Tengo a mi familia que me apoya en todo momento y está para lo que necesite. Ahora hay que esperar y ver cómo seguimos. Sé que Dios es justo y todo va a salir a la luz", cerró Zárate, que fue desafectado de la lista de concentrados de Temperley para recibir a Central en el cierre de la tercera fecha de la Superliga.