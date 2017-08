Alarcón al ataque

En la edición de la Copa Argentina del año pasado se pudieron mostrar algunos chicos, quienes de a poco se pudieron ganar un lugar en la consideración de Eduardo Coudet. El caso más saliente es el de Renzo Alfani, más allá de que el defensor después no tuvo demasiadas oportunidades. Esta vez está pasando algo parecido con su compañero de zaga: Fernando Alarcón, quien para Ovación fue el jugador más destacado, no sólo en el partido en el Gigante sino también en el 15 de Abril.

Por las dudas que exista alguna interpretación indebida, estos dos partidos (ante Alianza Sport no jugó) no son motivos suficientes como para que el venadense deba ser llamado por Paolo Montero. Nada de eso. Sí se puede enmarcar lo que ocurre en la historia de la búsqueda de zagueros centrales, en la que se selló la contratación de Marcelo Ortiz, de Boca Unidos, sólo para "completar el plantel". Quizá Alfani o el propio Alarcón cuenten con condiciones como para ser ruedas de auxilio.

"¿Molesta que traigan un zaguero de la misma edad?", fue la consulta de Ovación a Alarcón tras el choque ante Unión. "Siempre va a molestar", tiró con absoluta franqueza, pero sin desconocer que "son decisiones que toma un técnico. Acá lo importante es estar tranquilo. Insisto, yo trabajo día a día para que sea en Central o en cualquier otro club".

"Los técnicos son los que deciden sobre quiénes están en el equipo y no hay que volverse loco. En lo personal estoy tranquilo porque sé que si no es en Central va a ser en otro lado. Para eso se trabaja en el día a día", aportó el defensor de 23 años, quien se mostró "feliz" por haber sido nuevamente uno de los puntos más altos del equipo. "Hace tiempo que uno trabaja para esto y hasta que no consiga lo que quiero no voy a parar", dijo.