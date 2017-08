Los nombres de los futbolistas que jugarán de titulares en el inicio del torneo ya están en la cabeza de Juan Manuel Llop. Esto no implica necesariamente que no haya modificaciones de acá al debut. Pero no cambiará demasiado. "Lo tengo en mente, pero siempre puede haber una variación", dijo el entrenador. Lo mismo sucede con el dibujo táctico. Es el que se observó en el amistoso con Talleres y se repetirá esta mañana ante Belgrano. "Todas las contrataciones que hicimos están pensadas para mantener una estructura", planteó Llop.

El fin del vínculo de varios futbolistas con el club obligó a incorporaciones diversas. Llop se encontró con esa realidad y solicitó los nombres que consideró convenientes para conformar un conjunto competitivo. "Siempre que armás un plantel, no sé si nuevo pero sí bastante extenso, tenés un bosquejo en tu mente del equipo. Después, con el desarrollo de los amistosos y el rendimiento de los jugadores, eso hace que modifiques algo. Al equipo lo tengo en mente, pero siempre puede haber una variación. Todavía faltan tres semanas para competir", manifestó.

De a poco, Llop da indicios de los futbolistas que utilizará en la primera fecha. Ni siquiera la ausencia de alguno por lesión, como ocurrirá por ejemplo con Brian Sarmiento, lo lleva a modificar el esquema 4-2-3-1 que utilizó en el amistoso contra Talleres y que se verá hoy en Bella Vista. "Figueroa es de características similares a Brian, entonces no modificamos. Todas las contrataciones que hicimos están pensadas para mantener una estructura. Puede variar, pero no demasiado de lo que tenemos pensado", subrayó .

Llop dijo que Danilo Ortiz, uno de los que se sumó al plantel posiblemente para ser titular, jugará hoy el partido de los suplentes, debido a que aún le falta ritmo. "Tenemos que trabajar con él, que se adapte a lo que pretendo. Eso llevará dos semanas. No estaba haciendo fútbol y mañana (por hoy) lo va a hacer", dijo.

El entrenador manifestó que "Nery (Leyes) tiene un problema en el tobillo y no va participar" del amistoso. Por la tarde se conoció que el esguince de tobillo izquierdo le llevará tres o cuatro semanas de recuperación, otro problema considerando que aparecía en los planes del técnico como un posible titular.

Llop tampoco contará hoy con Luciano Pocrnjic, todavía no recuperado de una contractura en el isquiotibial. El entrenador dijo que el arquero "comenzará el lunes a entrenar con el grupo". Nelson Ibáñez volverá a estar en el arco, como sucedió hace una semana en el ensayo ante Talleres. En tanto, Nicolás Temperini atajará en el conjunto suplente.

Hoy, Pocrnjic; San Román, Bianchi, Ortiz y Valenzuela; Leyes y Elías; Amoroso, Sarmiento y Fértoli, y Guevgozian aparecen como los probables titulares de Llop, aunque dependerá de rendimientos y lesiones.

Llop dijo que no tiene certeza de que haya negociaciones por Escobar o Valenzuela, pero que siempre se analizan variantes ante una posible baja.

"Si bien Valenzuela es un muy buen jugador y me parece que puede tener un buen año, podemos cubrir ese espacio con los jugadores que hay en el plantel. No podemos cubrir el espacio de Escobar, porque él puede jugar como lateral o central. De central por derecha tenemos solo a jóvenes. Nosotros siempre trabajamos por las dudas de no contar con alguno", declaró.

Llop también fue consultado por el rumor del interés de Toluca por Joel Amoroso. "Hoy (por ayer) hablábamos de eso con mi ayudante, pensando con quién lo reemplazamos y de qué forma. Tenemos en el club con quien reemplazarlo, pero no tengo conocimiento de que haya algo concreto, sólo versiones", dijo.