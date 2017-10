Para algunos deportes, los años pos olímpicos suelen ser tranquilos. Sin demasiada competencia o caso contrario, con una exigencia más "terrenal". No es el caso de gran parte de los deportes de conjunto, porque el año tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es también el año previo a los mundiales. El vóley está dentro de ese grupo. Y en este sentido, Las Panteras asumirán desde el próximo jueves el Premundial de Arequipa, Perú, que otorgará solo un pasaje directo a Japón 2019. Respecto a 2016, año histórico por ser el de la primera participación olímpica, la selección femenina está con un plantel renovado, de recambio lógico y tuvo un 2017 en consecuencia: irregular. Sin embargo, Emilce Sosa, la central formoseña, emblema de este equipo, consideró que "llegamos bien, noto que cada una tiene el objetivo de la clasificación a flor de piel". Y consideró en un mano a mano con Ovación: "Los Juegos fueron el punto de inicio para todo lo nuevo que viene en la selección, para el crecimiento del vóley femenino, porque ahora sabemos hacia dónde apuntamos, cómo se tiene que entrenar para jugar a ese nivel y obviamente vamos teniendo objetivos a corto plazo, el Mundial es uno de ellos".

¿Cómo están para encarar el objetivo del año?

Llegamos bien gracias a Dios, todas enteras. Después de un año de tanta competencia y tantas lesiones tenemos al equipo completo, entonces estamos más enfocadas en lo que tenemos que hacer bien y no en tratar de cuidar jugadoras. Las Panteras están a full, desde que me sumé a los entrenamientos noté que cada una tiene el objetivo de la clasificación a flor de piel. Veo muy bien al equipo.

Pasaron varias semanas desde la última competencia de la selección (mediados de agosto, Sudamericano) hasta este Premundial, no estuvieron compitiendo juntas y el año fue bastante irregular. ¿Alcanza este tiempo para corregir lo que quizás no funcionó?

Después del último torneo la mayoría se fue a su club, así que estamos en ritmo, no tenemos competencia en equipo, pero nos estamos acoplando muy bien ya que este año fue muy difícil. Hubo muchos partidos y eso nos ayudó a complementarnos mejor en equipo. Fue un año irregular porque todos los seleccionados después de los Juegos Olímpicos empiezan a reencontrarse, a reorganizarse y yo creo que hoy Las Panteras tienen un plantel bastante largo, con muchas jugadoras jóvenes y vamos a llegar muy bien. En los últimos entrenamientos se vio otro aire, otro ritmo de juego al que veníamos mostrando.

¿La irregularidad que tuvieron este año ganando partidos increíbles y perdiendo otros impensados es parte necesaria de esa renovación? ¿Puede lograrse pronto un equipo competitivo como fue el del año pasado?

Sí, obviamente. Cuando nosotras empezamos el primer ciclo también veníamos de un recambio, en el 2016 se vio un equipo completo que consiguió la clasificación olímpica. A Perú le pasó lo mismo, hace 4 o 5 años que vienen bajando el nivel por el recambio de tantas jugadoras jóvenes y hoy se las ve más compactas, más seguras. Nos pasará lo mismo cuando las jugadoras más experimentadas dejen. Pero Argentina viene trabajando muy bien en eso, en la base.

Lo que vivieron Las Panteras con los Juegos Olímpicos disputándolos por primera vez fue muy fuerte, ¿cómo mantener igual de alta la ilusión ante otras competencias? En este caso hay un Mundial por delante y a un Mundial se volvió el año pasado tras 12 años.



Los Juegos Olímpicos fueron el punto de inicio para todo lo nuevo que viene en la selección, para el crecimiento del vóley femenino, porque ahora sabemos hacia dónde apuntamos, cómo se tiene que entrenar para jugar a ese nivel y obviamente vamos teniendo objetivos a corto plazo, el Mundial es uno de ellos. También los Juegos Panamericanos, antes de llegar de nuevo a una clasificación olímpica. Hay que aprovechar todo y dar el 100% para que esta selección que hoy tiene más jóvenes que jugadoras con experiencia pueda llevar a Las Panteras a otros Juegos o mantenerse a nivel mundial.

¿Sentís que el vóley femenino volvió a contagiar a la gente?

Obviamente, después de la clasificación olímpica y que se haya empezado a transmitir más vóley femenino por televisión la gente nos apoya muchísimo y eso es fundamental para nuestra disciplina porque más chicas nos ven jugar y más chicas ven el nivel que tienen que tener para llegar a una selección. Eso hace que el vóley femenino crezca.

¿Cómo ves específicamente las posibilidades en el Premundial? Juegan con Perú, Colombia y Uruguay, ¿a priori no deberían tener problemas para ganarlo?

Llegamos a un Premundial que va a ser muy parejo, no podemos decir que hay un favorito porque estamos a un mismo nivel y sabemos que son equipos muy duros. Este año hemos perdido y ganado con Perú y con Colombia. Tenemos que ver quién llega mejor de la cabeza y mejor preparado para una clasificación.

¿Los detalles van a estar ahí?

Sí, en la cabeza más que nada y esperemos que la experiencia que tenemos nos ayude para ganar.



Por ahora, Mimí no se va



Con 30 años y unas cuantas temporadas vistiendo la camiseta de Las Panteras, Mimí Sosa es una de las referencias indiscutidas del seleccionado femenino. No sólo por el rol protagónico que puede asumir en la cancha cuando la pelota "quema", sino por el carisma que la hace una de las favoritas del público, sumado a una historia de vida muy particular (tiene raíces aborígenes y vivió varios años con la comunidad wichi en Formosa, siendo una nena).

Tras un intenso recorrido en el vóley, cuya carrera de hizo más prolífera cuando llegó a Boca y luego de jugar en Rumania, recaló en Brasil: el Sao Caetano, club en el que se encuentra actualmente es su tercer equipo en ese país. Ya conocidas sus intenciones de alejarse de la selección luego de tantos años, el entrenador Guillermo Orduna la convenció para que siguiera "aunque sea" una temporada más después de los Juegos Olímpicos de 2016. Fue la capitana este año y una de las líderes junto a Yamila Nizetich (retorna y retomará la cinta, probablemente) y Tatiana Rizzo.

¿Se termina con el Premundial la estadía de Mimí en la selección, como se rumoreó

por ahí?

(Risas). El final iba a ser en los Juegos Olímpicos. Ahora mi carrera en la selección va a depender de lo que pase en el Premundial. No hay nada decidido aún.