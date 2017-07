Ahora Rosario Central irá a la carga por Nicolás Freire

Central está decidido a negociar por el defensor de Argentinos. Sigue la búsqueda por otro zaguero de jerarquía

Finalmente en Central aceptaron que Jonathan Galván no jugará en Arroyito, que su futuro será Colón. Era tiempo ya de que la dirigencia canalla se convenciera de que la firma del defensor y las fotos con la casaca sabalera era el final de la historia. Punto y aparte para una novela que no terminó como en Central pretendían y que no hizo otra cosa más que forzar a los dirigentes auriazules a salir en busca de aquellos que ya hoy figuran como alternativas. Tal como anticipó Ovación en su edición de ayer, el nombre de Nicolás Freire es uno de esos que Montero apuntó. Pero sería esa "apuesta" a la que el propio entrenador hizo referencia la semana pasada, cuando estaba ilusionado y convencido de que Galván iba a recalar en Central. Por el momento no hay negociación en marcha, pero sí está la decisión de al menos entablar un diálogo con Argentinos Juniors, club dueño de la mitad del pase del futbolista. Claro que eso no saciará las pretensiones de Montero, quien pretende un nombre de mayor jerarquía para suplir la ausencia de Javier Pinola. En ese sentido también se está trabajando. En los últimos días comenzaron a dar vueltas algunos nombres de peso pero que todavía no trascendieron.

En medio de otra jornada con reuniones varias, la decisión de avanzar por Freire quedó mucho más marcada. En Central entienden que se trata de una chance viable, al menos para sentarse a negociar. Después, todo quedará sujeto a las pretensiones económicas de Argentinos Juniors. "No creo que pase mucho tiempo para que Central se contacte con gente de Argentinos Juniors para ver qué posibilidades hay", le confió a Ovación una fuente allegada a la comisión directiva.

Este diario también tuvo la posibilidad de escuchar la otra campana, la de La Paternal, donde ya están al tanto de que en Arroyito están detrás de los pases de Freire, a quien en diciembre de este año se le vence el contrato con el Bicho.

Argentinos es dueño de la mitad del pase de Freire. El otro 50 por ciento es propiedad de Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Justamente como dentro de seis meses el defensor quedará libre la idea de la dirigencia de Argentinos es negociarlo en este mercado de pases, ya que es la última oportunidad para recaudar algo de dinero.

De igual forma en La Paternal pretenden hacer, en caso de que haya alguna oferta, un negocio que les convenza. Lo que sí hay en Argentinos es una clara postura de apertura al diálogo y predisposición para negociar.

Se insiste en que todavía no hubo contacto (sí desde Central confirmaron que están decididos a ir por la carga por el zaguero), pero igualmente algunas voces desde Argentinos indicaron que por ese 50 por ciento la petición rondaría el millón de dólares. De ahí en más puede pasar cualquier cosa. Puede el Bicho pedir eso, fijar un monto menor, aceptar Central, realizar una contraoferta, entre tantas posibilidades.

En el torneo de la B Nacional, en el Argentinos que logró el ascenso con suficiencia, Freire fue uno de los jugadores más regulares. Es un zaguero central zurdo (es lo que está buscando Montero), de 1,90 metro y pese a su corta edad (23 años) ya con más de 100 partidos en el primer equipo de Argentinos Juniors.

Claro que aparte de Freire la comisión directiva canalla maneja otras alternativas para intentar sumar a un jugador de mayor experiencia y jerarquía. Una de las grandes trabas que existen es la obligación de apuntar a un jugador argentino, ya que el plantel tiene el cupo de extranjero cubierto (están Washington Camacho, José Leguizamón, Alfonso Parot y Santiago Romero), lo que acota el margen de maniobra.

En los últimos días había trascendido también el nombre de Diego Braghieri (hace unos días extendió su contrato hasta 2019). Desde el entorno del jugador ayer confirmaron que hubo un llamado, pero desde la sede de calle Mitre desestimaron esa posibilidad. Y desde Lanús, el propio presidente Nicolás Russo le dijo a este diario que el club "no tiene intención de desprenderse" de ningún jugador.

Más por Gil que por el Ruso

Además del zaguero central, Paolo Montero todavía no tiene ni a Diego Rodríguez ni a Leonardo Gil, dos jugadores a los que puso como "prioridad". Eso no quiere decir que las negociaciones no continúen su curso, pero sí que las concreciones no aparecieron. Quizás la gestión que más haya avanzado o, al menos a la que más tiempo se le dedicó ayer, es la que tiene a Gil como protagonista. Se intensificaron las charlas con Estudiantes y Olimpo (ambos clubes poseen partes iguales del pase del mediocampista) y entre todas las partes se está tratando de armar una ingeniería que convenza a todos, especialmente a los dirigentes bahienses, quienes no están dispuestos a ceder al futbolista nuevamente a préstamo. Ayer alguien en Arroyito confió que entre hoy y mañana "a alguien van a tener que cerrar" y ese alguien podría ser el Colorado Gil. No porque las tratativas estén lo suficientemente avanzadas, sino porque lo del Ruso está con el freno de mano puesto. En los últimos días no hubo reuniones ni charlas, por lo que las pretensiones de Central e Independiente siguen distantes.