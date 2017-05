Nada de lo que se dijo que se iba a hacer se hizo. No viajó Lionel Messi a Zurich. No viajó el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El rosarino no se puso frente a una pantalla para una videoconferencia. Al final el abogado español contratado para intentar el milagro de reducirle la pena de 4 fechas, Juan de Dios Crespo, fue el único presente en la Fifa para hacer un descargo al que por otra parte no fue citado. Y, por supuesto, el letrado es optimista de lograr el cometido y que incluso hasta pueda estar en Uruguay cuando se empiece a jugar a fines de agosto el sprint hacia el Mundial de Rusia 2018. Pero en el medio sólo quedan dudas. Eso sí, el intento se hizo. De forma desprolija, pero se hizo.

La reunión Tapia-Messi, el cónclave Tapia-Gianni Infantino (titular de la Fifa) en la Conmebol, la decisión de que el crack rosarino esté en Zurich, todo cayó en saco roto. El mejor jugador del mundo ni siquiera dio la cara en una videoconferencia como desde la AFA habían dejado trascender que se iba a hacer. O el abogado es un Dios y con su sola presencia bastó y sobró, o todo fue un montaje mediático para un resolución que hoy es inamovible de la Fifa: la sanción de 4 fechas, que sólo le permitirá al jugador de Barcelona regresar para la última jornada de las eliminatorias en la altura de Quito, cuando tal vez Argentina se juegue al todo o nada su clasificación a la Copa del Mundo.

De Dios Crespo subió la apuesta ayer luego de reunirse una hora y media en Zurich y aseguró que pidió que se dé por cumplida la sanción por insultar al asistente brasileño Emerson Augusto de Carvalho, en el 1-0 a Chile, con la ausencia en el partido siguiente frente a Bolivia. Y para eso se basó en el pedido de cambio de artículo con el que fue suspendido: del 57º al 49º del Reglamento de Transgresiones y Penas.

"Trabajamos muy bien. Hicimos una hora y media de audiencia con los argumentos y salimos satisfechos. Tienen que estudiar el caso. Posiblemente la semana que viene esté la decisión de Fifa", aseguró De Dios. "El optimismo radica en el trabajo bien hecho". La pregunta es: apenas unos meses después de dar un fallo ejemplificador, ¿la Fifa dará marcha atrás?