Ahora Ortigoza dejó de ser prioridad para la dirigencia canalla

Hasta ayer la prioridad absoluta para reforzar el mediocampo canalla era Néstor Ortigoza. Pero el Gordo no contestó nada a la propuesta canalla y para Central dejó ser el número uno en sus preferencias. Si se puede reflotar o no se verá porque en el fútbol todo es posible, pero la dirigencia va en busca de otras opciones. Además, no cayó bien que el propio jugador pusiera un "me gusta" a una publicación en la red social Twitter que un diario de La Plata hizo en referencia al interés de Boca por contratarlo.

El celular del mánager Mauro Cetto en Colombia estuvo abierto a la espera del llamado del hermano del jugador, que es el que lo representa. Días atrás el propio jugador le dijo a Ovación: "Me interesa ir a Rosario. Es un club grande, siempre juega con cancha llena y ya mantuve contactos con Mauro Cetto, a quien conozco de la etapa en la que jugamos juntos en SanLorenzo. Los dirigentes de Central están hablando con mi hermano Gustavo (representante) sobre esta posibilidad", había dicho, luego de quedar libre el 30 de junio pasado de San Lorenzo, donde cumplió un ciclo exitoso. Pero el timbre esperado nunca sonó y en Central decidieron no esperar más.

"Para nosotros dejó de ser una prioridad", dijo el vicepresidente primero Luciano Cefaratti a Ovación. "Lo esperamos hasta ahora pero al no dar respuesta iremos por otras opciones", reconoció.

Ortigoza estaría esperando que Boca se decida a ir a contratarlo y de hecho ayer puso un "me gusta" a la publicación en el tuit del diario Hoy de La Plata sobre el interés xeneize, que luego borró al ver la repercusión que tuvo. Sin embargo, también había expresado que "ir a Boca sería traicionar a la gente de San Lorenzo".

Los xeneizes buscarían al ex volante santo (que no se quedó allí porque le ofrecían un año de contrato y no dos como pretendía), que en octubre cumplirá 33 años, porque se le habría caído la posibilidad de Guido Pizarro. El jugador de Tigres de México tendría todo acordado con el Sevilla de Eduardo Berizzo. Pero como no hay nada seguro todavía, no sería de extrañar que la posibilidad número uno que tenía en el mercado para Central, estatus que perdió ayer, pueda reflotarse.

En otro orden, asegurada la continuidad del volante ofensivo Gustavo Colman y de Paulo Ferrari y con buen rumbo la operación por William Tesillo en Colombia, adonde está Cetto (ver página 2), ayer avanzó la chance de que Diego Rodríguez finalmente continúe en Central. Hubo negociaciones con Independiente y avanzaron para que los canallas compren la mitad del pase del Ruso en 900 mil dólares. A favor juega que el arquero quiere quedarse en Arroyito.

Trabajo y cuestión de copas

La que no está de vacaciones es la dirigencia canalla en busca de los refuerzos y las renovaciones. Pero los jugadores y el técnico sí lo están. Tienen dos semanas más de licencias y luego vendrán jornadas de copa, aunque habrá que ver con qué jugadores las enfrenta. El lunes 17 está previsto el regreso a la pretemporada del plantel canalla y el domingo 23 el primer partido oficial será por la Copa Santa Fe, ante Alianza Sport, por los 8º de final. Igual, probablemente jugará la reserva de Leo Fernández. La flamante superliga se iniciará el 20 de agosto pero es probable que antes, ahí sí con titulares, enfrente a Riestra por la Copa Argentina.