Ahora las chicas tendrán su lugar

"La idea es crear la primera liga de fútbol femenino de once de la historia rosarina. Y para calentar motores largaremos en pocos días un torneo de dos meses: ya hay once equipos confirmados". Las palabras pertenecen Carolina Cristinziano, miembro de la Comisión de Federaciones de FIFA, ex integrante de la Comisión Normalizadora de AFA y actual responsable del Consejo de Fútbol Femenino de la Asociación Rosarina.

La abogada dialogó ayer con Ovación y adelantó cómo piensa impulsar el "lugar que las chicas del fútbol se merecen", con el primer torneo oficial para jugadoras de entre 18 y 30 años. La competencia dará el puntapié inicial luego de que la selección femenina local dirigida por Marcelo López y Néstor Rossi enfrente a Concordia, en partido único, el domingo 15 de octubre, en el estadio de Tiro Federal. Si gana Rosario, tendrá que vencer luego al ganador de Villa Ocampo y Corrientes, en cancha neutral. De pasar ambas instancias, se clasificará al nacional en que jugarán 12 selecciones de diferentes ligas del país, en la primera semana de diciembre en San Juan.

"Hace quince años que trabajo en fútbol, pero de varones, así que me comprometí con los dirigentes de Fifa que estuvieron esta semana en el país, a impulsar el deporte en la rama femenina: Argentina es un país con fútbol de excelencia pero el de mujeres está abandonado, no el nivel de competencia de otros países ni la visibilidad que se merece, buscaremos sponsors y los fondos necesarios para sostenerlo. Y empezaremos por casa, por Rosario porque soy de esta ciudad. El presidente de la Asociación (Mario Giammaría) respalda totalmente la iniciativa, es más, vienen trabajando con colegios en función de ella", dijo Cristinziano quien justamente se reunió hace pocos días con Giammaría para comenzar a darle forma al proyecto.

Dijo que para el torneo que está organizándose ya comprometió a los directivos de Rosario Central y de Newell's y a varios clubes más como Social Lux, Pablo VI y Teléfonos Rosario.

"Las mujeres siempre deben pedir permiso en el fútbol, las canchas se les prestan, pero nunca cuentan con las principales, sus partidos no se televisan, queremos que eso cambie: que tengan presencia", dijo la mujer que junto a la secretaria general de Fifa, Fatma Samba Diouf Samoura, es una de las pocas con presencia en el organismo internacional.

Sobre el paro lanzado por la selección femenina argentina por falta de pago de viáticos e infraestructura, Cristinziano dijo estar enterada y no descartó vincularse con el equipo al momento de buscar soluciones.

"Es un tema que le compete directamente a AFA y no quiero inmiscuirme, pero a todas las que nos interesa el fútbol femenino nos interesa encontrarle una solución", aseguró.

Y también recordó que Conmebol resolvió que a partir del 2019, los clubes que no tengan equipo de fútbol femenino, no podrán participar de la Copa Libertadores y/o Sudamericana.

"Por lo tanto habrá que tomarse definitivamente al fútbol femenino en serio en este país. En Rosario estamos dispuestos a hacerlo", auguró Cristinziano.