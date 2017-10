Ahora juega la calculadora para ver si Argentina va al Mundial

El grito de gol atragantado en la Bombonera llegó por radio, TV y redes sociales en idioma guaraní. ¡Gracias Paraguay! El triunfo del equipo guaraní por 2 a 1 sobre Colombia abrió las puertas a una posible clasificación al Mundial de Rusia. Aunque no depende del todo de Argentina. Sí de una victoria propia en Ecuador, porque con ella la selección se aseguraría al menos jugar el Repechaje ante Nueva Zelanda. Claro, también con los tres puntos la albiceleste puede sacar pasaje directo, pero para que ello ocurra deberían darse otros resultados. ¿Posibles? Sí. Porque se enfrentan Perú y Colombia y al menos uno de ellos quedaría debajo, también porque Chile estaría obligado a vencer a Brasil. Las complicaciones entrarían a tallar si el equipo nacional empata en la última jornada porque podrían darse las tres alternativas. ¿Y si pierde? Sólo alcanzaría el Repechaje si se dan favorables dos resultados ajenos.

La buena es que Ecuador, el último rival, anoche quedó sin chances de ir a Rusia. Algo que no quiere decir que jugará a menos, pero el golpe seguramente les dolerá y a eso lo deberá aprovechar el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, aunque también llegará con muchas dudas y nervios a jugársela, ahora sí, como una final.

Hoy Argentina está afuera de la clasificación. Bajó del 5º al 6º puesto. Sin embargo, las cosas estuvieron peor cuando Colombia a falta de un par de minutos le ganaba a Paraguay. Pero llegaron los goles de Tacuara Cardozo (ex Newell's) y Antonio Sanabria, a los 89' y 91' para dar vuelta el resultado (2-1) nada menos que en Barranquilla. Obviamente, también terminó siendo bueno el triunfo chileno para dejar sin chances a Ecuador (2-1 a los 86' con gol de Alexis Sánchez).

Esto no será con la calculadora para resolver los promedios del descenso, sí con la tabla de posiciones a mano, con la fecha 18 presente y una serie de combinaciones factibles:

Si Argentina gana (28 puntos)

a) Se asegura un lugar en el Repechaje contra Nueva Zelanda sin depender de ningún resultado.

b) Va directo al Mundial en caso de que Perú y Colombia empaten en Lima o que Chile no le gane a Brasil como visitante. Una de las dos, no serán necesarias ambas combinaciones. Y un extra: que la victoria Argentina sea más amplia que la de Perú a Colombia porque entraría a tallar la diferencia de goles, que hoy está igual con la peruana pero con la ventaja de ellos de más goles a favor.

Si Argentina iguala (26 puntos)

a) Va directo al Mundial si se dan estas tres circunstancias: 1) Paraguay no le gana en Asunción a Venezuela, 2) Colombia vence a Perú en Lima y 3) Chile pierde con Brasil por dos goles o más.

b) Va al Repechaje si se dan dos de estas cuatro alternativas: 1) Paraguay empata o pierde con Venezuela. 2) Chile pierde con Brasil por dos goles o más. 3) Colombia le gana a Perú. 4) Perú le gana a Colombia por dos o más goles.

c) Queda afuera del Mundial si se dan dos de estos tres resultados: 1) Empate entre Colombia y Perú. 2) Paraguay le gana a Venezuela. 3) Chile gana, empata o pierde por sólo un gol con Brasil.

Si Argentina pierde (25 puntos)

a) No hay ninguna chance de clasificación directa al Mundial de Rusia.

b) Va al Repechaje si se dan estos dos resultados: 1) Colombia le gana a Perú por una diferencia de goles mayor que la del triunfo de Ecuador sobre Argentina. 2) Paraguay no le gana a Venezuela.