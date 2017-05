Acuerdo por acá, con los protagonistas que en cada 90' de fútbol le están dando alegrías a los hinchas. A la espera por allá, con esos trabajadores del club que no salen a la cancha, pero son importantes en el día a día. Es que son distintas las situaciones con atrasos económicos en este Newell's. Deberían correr en sincronía, porque el dinero sale del mismo lugar, de la plata girada por la AFA; pero la realidad parte en dos los caminos que conducen a que reine una armonía que sería vital en estos tiempos que corren y en el que la Lepra pelea los primeros puestos del torneo, a 9 fechas del final. Al menos, justamente lo estrictamente futbolístico atraviesa una imagen tranquilizadora para un club de fútbol como es el rojinegro.

Los futbolistas leprosos llegaron ayer a un nuevo acuerdo para percibir parte de la deuda de sueldos y primas. Los empleados no.

Es que con diferencias de un par de horas debían llegar las respuestas satisfactorias. No fue así. Porque mientras los jugadores, a través de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), tuvieron la respuesta esperada para que les salden parte de lo adeudado cerca de las 17, tres horas después no sucedió lo mismo en relación a los trabajadores por una cuestión bancaria. Entonces, si bien todo conduce a que en el mediodía de hoy llegue la paz (al menos para tirar otro mes, ya que debían haber cobrado el 12 de abril), habrá que esperar a que en realidad se concrete. Igual, esta mañana se reunirán los delegados sindicales de los trabajadores con los dirigentes para ver los pasos a seguir.

En relación al plantel leproso, el club le adeuda tres meses (enero, febrero y marzo), en los que se incluyen sueldos y prima, y hoy tendrán a disposición el pago correspondiente al primer mes de año y el jueves 4 de mayo recibirán lo del segundo. Mientras que ya se está trabajando en cómo solucionar el pago de marzo y abril.

Al respecto, se refirió uno de los jugadores símbolo de este equipo, Ignacio Scocco: "Todo lo que pasa no influye en el equipo y es algo para destacar, por eso siempre cada vez que tengo la chance lo digo. Esto se debe a lo unido que es el grupo y a las ganas que tenemos. Sabemos cuándo reclamar lo que nos corresponde y cuándo cambiar el chip y hacer lo que sabemos dentro de la cancha".

En cambio, ayer por cuestiones bancarias otra vez no pudo resolverse el tema empleados. Y fue el protesorero Carlos Cantarelli quien explicó que "la plata está depositada desde ayer a la tarde (por el martes), esta demora se debe al inconveniente bancario que estamos teniendo debido a las transferencias que deben hacerse entre el Banco Municipal (retiene el 15 por ciento de cada ingreso de dinero por el paraguas judicial), que es donde se depositan los cheques que ingresan desde la AFA a la cuenta judicial, y el Banco Credicoop, que es el oficial con el que trabaja Newell's".

A partir de las 18 de ayer debía estar resuelto este pago, pero no sucedió. Ahora la expectativa es que hoy al mediodía en las cuentas de los trabajadores del club esté depositado el dinero y que así se levante el paro.

"Entendemos que pueda tratarse de inconvenientes bancarios, pero es difícil creer porque hasta aquí la dirigencia no se manejó bien con nosotros y creerles es difícil, por eso hasta que la plata no esté en la cuenta de todos los compañeros no vamos a levantar el paro", le confió a Ovación uno de los casi 300 trabajadores leprosos. Y agregó: "A estos dirigentes les falta cintura política. Si la plata está dando vueltas y no aterriza donde debe ser es que algo está fallando".

Debido a esto, también hoy el plantel entrenará con vestimenta propia y no la rojinegra oficial, aunque esto es un detalle. Lo importante es que al final del día cada uno tenga lo que corresponda y que en Newell's sólo se trate de jugar en busca de los tres puntos, el sábado en cancha de Huracán.