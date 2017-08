Aceptaron disculpas de Broglia

"La decisión del tribunal de disciplina me deja tranquilo. Al archivarse el expediente queda demostrado que se entendió que mi desacertada frase no es mi pensamiento. Yo no tengo nada en contra de D'Onofrio (Rodolfo, el presidente de River) y ya pedí disculpas públicamente", le manifestó a Ovación el titular de Rosario Central, Raúl Broglia, al conocerse el fallo del tribunal de disciplina de la AFA de archivar las acciones impulsadas a fines de junio.

Las expresiones que Broglia había dicho el 23 de junio pasado fueron dentro de un contexto en el que se hablaba de honestidad en torno a la salida de Javier Pinola de Central para ir a River. Entonces, el presidente auriazul dijo: "El (D'Onofrio) dice que hay que quemar a la AFA, que hay que quemar esto, quemar lo otro, primero hay que quemarlo a él en una plaza pública".

Pero enseguida recapacitó y reconoció que "se me salió la cadena". Por lo que aclaró: "Me equivoqué profundamente, no pienso que hay que quemarlo ni que es deshonesto. Le pido disculpas a D'Onofrio, estoy muy arrepentido y no tendría que haber dicho eso".

Y ayer, Broglia también reconoció que "obviamente que no tengo nada contra D'Onofrio. Claro que lo saludaré y charlaré cuando sea. No volvimos a hacerlo porque no nos cruzamos en la AFA. Espero que a esto lo haya entendido como lo hizo el tribunal de disciplina de la AFA y sepa aceptar mis sinceras disculpas".