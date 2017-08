A Tobio aún le falta y estaría recién para San Lorenzo

Ni siquiera la posible salida del equipo de Santiago Romero haría que el cuerpo técnico acelere los tiempos de Fernando Tobio. Es que las primeras evaluaciones que realizaron Paolo Montero y su equipo de trabajo entregaron resultados no del todo buenos en torno a la condición física del defensor. No se trata de un problema ni nada por el estilo, sino que la puesta a punto le demandaría algunos días más de lo esperado. Claro que esto responde a que hay una clara intención de no sortear etapas y disponer del jugador cuando esté realmente en condiciones. Después, una semana más de trabajo probablemente sea una alternativa más de cara a San Lorenzo, pero hoy el ex Boca tiene muy pocas chances de estar el domingo en Copa Argentina contra Riestra.