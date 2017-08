A rearmar todas las piezas

Cañuelas es historia. La Copa Argentina, por ahora, también. Paolo Montero ya está enfocado en lo que vendrá. Aldosivi está a la vista. Y para este desafío por el torneo largo, el entrenador uruguayo recurrirá nuevamente a los apellidos que hoy en día tienen más peso desde lo deportivo. Claro que ante las bajas de Colman por lesión y Marco Ruben por suspensión, sumado a que Víctor Salazar está en condiciones de jugar como también Teo Gutiérrez porque ya cumplió con la fecha de suspensión, todo indica habrá retoques en las líneas.

La práctica de ayer a la mañana no ofreció datos precisos de la probable formación que buscará vencer al Tiburón por la sencilla razón de que la noche anterior hubo una parte importante del plantel que jugó y ganó en Santa Fe. Aunque Diego Rodríguez recuperará el arco en lugar de Ledesma, que atajó ante el Tambero.

En el fondo pinta para cambios. Víctor Salazar está disponible y no sería extraño que recupere el lateral derecho, que hasta ahora venía ocupando bien Paulo Ferrari. Es que el Loncho podría moverse al izquierdo, tal como terminó ante Cañuelas, en lugar de Cristian Villagra. Mientras que de no suceder nada extraño, la zaga de centrales no se alterará. Serán José Leguizamón y Javier Pinola.

Por su parte, el medio puede ser el sector que más alteraciones sufrirá. La lesión en la rodilla que sufrió Colman ante el Lobo platense el pasado sábado le provocó un lindo problema al entrenador. Si bien Camacho venía jugando por derecha, la gran noche del pibe Lovera en Santa Fe lo dejó con chances de ser titular. De ser así, el volante uruguayo podría ir al paralelo izquierdo, mientras que Musto será el volante tapón y Carrizo quien genere juego.

Resta saber si le dará una nueva chance al juvenil Rivas para ubicar como único referente de área a Teo Gutiérrez o Montero decide excluir al pibito y mandar a Herrera o Bordagaray para que sea el socio del colombiano ante la ausencia obligada de Marco Ruben por suspensión. Por lo visto, el DT tiene demasiadas variantes y obligaciones para resolver a corto plazo, ya que Aldosivi está a la vista.





Fecha 23

Desde Central informaron que el partido ante San Lorenzo, por la 23° fecha, será el domingo 7 de mayo en el Nuevo Gasómetro. Resta definir el horario.