A Osella sí se le pagó, aunque fue con cheques diferidos

Sergio Marchi manifestó que Newell's "echó a un técnico", en referencia a Diego Osella, "no le pagó y trajo uno nuevo", en alusión a Llop. La realidad es que el ex técnico aún no se hizo del dinero adeudado, pero recibió cheques diferidos por la deuda. El último es con fecha de diciembre de este año.