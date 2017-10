A no fallar en el Gabino

Para salir del fondo de la tabla existe una fórmula clave: no fallar como anfitrión. Y Central Córdoba esta tarde en el Gabino Sosa intentará vencer a El Porvenir para festejar por primera vez en Tablada. El encuentro comenzará a las 15.30, con Cristian Benítez como árbitro. Y una buena para todos: el Chelito Delgado estará en el banco de suplentes tras recuperarse de un desgarro en la pierna izquierda.

El charrúa se presenta con dos cambios en relación a los once que igualaron 2-2 en Luján. Uno obligado por lesión (Cristián Sgotti por Alfredo Resler) y otro táctico (Diego Migueles por Lucas Bracco) en el mediocampo.

Los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo saben que no pueden perder más puntos en barrio Tablada. En las tres presentaciones sumaron una unidad. Igualaron 0-0 ante Cambaceres, perdieron 3-0 con Defensores Unidos y cayeron ante Sportivo Italiano por 2-1. La producción del equipo es muy pobre jugando de local y por eso no levanta en la tabla.

"Hay que ganar en nuestra cancha para comenzar la levantada. El plantel está convencido que ante El Porvenir nos quedaremos con los tres puntos", dijo el DT.

Córdoba buscará el triunfo para cortar la sequía sin victoria en casa. En el Gabino no puede fallar.